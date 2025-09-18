GEBZE TİCARET ODASI’NDAN TİSAN ENDÜSTRİ’YE ZİYARET

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Yılmazel ve Sinan Yücel ile Meslek Komite Üyesi Nazmi Afat, bölge sanayicilerinin üretim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla Tisan Endüstri’yi ziyaret etti.

Ziyarette, Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Alev Bilgili’nin ev sahipliğinde firma hakkında kapsamlı bilgiler alındı. Heyet, üretim sahasında gerçekleşen fabrika turunda test aşamasındaki ürünleri inceledi. Özellikle 2 adet 15 ton ve 1 adet 50 ton kapasiteli vinçlerin yük testlerine eşlik eden heyet üyeleri, bu ürünlerin kısa süre içinde Mısır’ın en büyük demir-çelik üreticisine sevk edileceğini öğrendi.

Firma yetkilileri ayrıca, aynı şirkete daha önce tek parça olarak üretilen en büyük vincin başarıyla teslim edildiğini hatırlatarak, Tisan Endüstri’nin bu projelerle birlikte bölgenin en büyük vinç ihracatçısı konumuna ulaştığını ifade etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türk sanayisinin ulaştığı seviyeyi memnuniyetle gözlemlediklerini belirterek, “Tisan Endüstri’nin faaliyetleri, Türk malının gücünü uluslararası arenaya taşımaktadır. Başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.



(Emre KAHRAMAN)



