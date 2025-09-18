GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE TİCARET ODASI’NDAN TİSAN ENDÜSTRİ’YE ZİYARET

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Yılmazel ve Sinan Yücel ile Meslek Komite Üyesi Nazmi Afat, bölge sanayicilerinin üretim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla Tisan Endüstri’yi ziyaret etti.

GEBZE TİCARET ODASI'NDAN TİSAN ENDÜSTRİ'YE ZİYARET

18 Eylül 2025 Perşembe 09:56

Ziyarette, Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Alev Bilgili’nin ev sahipliğinde firma hakkında kapsamlı bilgiler alındı. Heyet, üretim sahasında gerçekleşen fabrika turunda test aşamasındaki ürünleri inceledi. Özellikle 2 adet 15 ton ve 1 adet 50 ton kapasiteli vinçlerin yük testlerine eşlik eden heyet üyeleri, bu ürünlerin kısa süre içinde Mısır’ın en büyük demir-çelik üreticisine sevk edileceğini öğrendi.

Firma yetkilileri ayrıca, aynı şirkete daha önce tek parça olarak üretilen en büyük vincin başarıyla teslim edildiğini hatırlatarak, Tisan Endüstri’nin bu projelerle birlikte bölgenin en büyük vinç ihracatçısı konumuna ulaştığını ifade etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türk sanayisinin ulaştığı seviyeyi memnuniyetle gözlemlediklerini belirterek, “Tisan Endüstri’nin faaliyetleri, Türk malının gücünü uluslararası arenaya taşımaktadır. Başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den 25 bin haneye 41 Kart desteği Büyükşehir’den 25 bin haneye 41 Kart desteği
Dönüşümün başlama noktası belli oldu Dönüşümün başlama noktası belli oldu
İzmit’te üç mahallede dönüşüm işte böyle olacak İzmit’te üç mahallede dönüşüm işte böyle...
Büyükşehir’den çocuklara güvenli oyun alanları Büyükşehir’den çocuklara güvenli oyun alanları
Kocaeli'de büyük dönüşüm başlıyor Kocaeli'de büyük dönüşüm başlıyor
Milletvekili Hülagü ve Başkan Büyükgöz’den Sağlık Kuruluşlarına Ziyaret Milletvekili Hülagü ve Başkan Büyükgöz’den...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den 25 bin haneye 41 Kart desteği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal projeleriyle binlerce vatandaşın hayatına dokunuyor. Her alanda ihtiyaç...

Haberi Oku