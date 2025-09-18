GENEL:
Dönüşümün başlama noktası belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze’deki kentsel dönüşüm çalışmasını Sultan Orhan Mahallesi’nde 1.899 bağımsız birimde başlatacaklarını açıkladı.

18 Eylül 2025 Perşembe 10:01

 1.900 KONUTU KAPSIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, bir süredir üzerinde çalıştığı kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin detaylı veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Doç.Dr. Tahir Büyükakın, 7 ilçedeki 14 noktada 5.000 bağımsız birimin dönüştürüleceğini açıkladı. Başkan Büyükakın ayrıca Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde de kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılacağını müjdeledi. Buna göre Sultan Orhan Mahallesi’ndeki 210.728 metrekarelik alanda bulunan 1.899 bağımsız bölüm dönüştürülecek. Bu çalışma ile birlikte Gebze bölgesindeki büyük bir alan, dönüştürülmüş olacak.

(Emre KAHRAMAN)

Anahtar Kelimeler
