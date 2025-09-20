Büyükşehir, Yeniköy Termal Tesiste sona yaklaşıyor

İMALATLAR TAM GAZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık ve turizm yatırımı olan Başiskele Yeniköy Termal Tesisinde sona yaklaştı. Kaba inşaatın tamamlandığı, ince işçiliğin devam ettiği tesiste seramik ve cam imalatları başladı. Çevre düzenlemesinin de devam ettiği termal tesiste; hamam, sauna ve buhar odasının imalatları da tüm hızıyla sürüyor. Boya, sıva çalışmalarının sürdüğü tesis, sağlık turizmi açısından hem bölgeye hem de çevre illere büyük katkı sunacak.

57 DERECELİK JEOTERMAL SU

Toplam üç bloktan oluşan tesis, 10 bin 621 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Başiskele Termal Tesisinde, yerin 930 metre derinliğinden çıkan ve 57 derece sıcaklığa sahip jeotermal su bulunuyor. Bu özellik, tesisi yalnızca Kocaeli için değil, Marmara Bölgesi genelinde de sağlık turizmi açısından cazip hale getiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımıyla kentin tarihi, kültürel ve doğal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek turizmi desteklemeyi sürdürüyor.

SAĞLIK VE KONFOR BİR ARADA

Geleneksel mimari dokuyla estetik detayların bir arada kullanıldığı tesiste; termal havuzlar, hamamlar, saunalar, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları gibi çok sayıda fonksiyonel bölüm yer alıyor. Tesiste ayrıca düğün salonu da bulunuyor. Başiskele Yeniköy’de inşa edilen termal tesiste, sağlık ve konforu bir arada sunan kapsamlı bir donanım planlaması yapıldı.

SICAK TERMAL HAVUZ VE AİLE SPA ALANLARI

Tesisin 3. bodrum katında havuz denge tankları, mekanik odalar ve teknik depolar yer alırken 2. bodrum katta erkeklere özel sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, soyunma odaları, üç aile spa alanı ve bir kafeterya bulunuyor. 1. bodrum katta ise iki aile spa alanı ile personel için dinlenme, giyinme, çamaşırhane, ütü odası ve kazan dairesi yer alıyor.

DİNLENİRKEN SAĞLIK BULACAKSINIZ

Zemin katta bayanlara özel sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, vitamin kafe, idari ofisler, bay-bayan mescit bulunuyor. 69 araçlık otopark ve 721,80 metrekarelik çok amaçlı salonların bulunduğu tesisin 1. katında ise sekiz masaj odası, üç fizik tedavi odası, üç hidroterapi odası, jimnastik salonu, doktor odası ve iki toplantı salonu yer alıyor.

ÇEVRE İLLERİN DE TERCİHİ OLACAK

Her katı işlevsel bir yapıyla planlanan tesis, bölge halkına ve ziyaretçilere kapsamlı bir sağlık ve dinlenme deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Doğal güzellikleri, yaşam kalitesi ve tarihi dokusunun yanı sıra sağlık turizmiyle de cazibe merkezi olmaya hazırlanan Başiskele, artık sağlık turizmine de katkı sunacak. Termal tesiste bölgedeki vatandaşların yanı sıra şehre gelen misafirler de şifa bulacak.



(Ömer İLGEÇ)