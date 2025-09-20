GENEL:
Korkulan olmadı, Büyükşehir’in önlemleri işe yaradı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin D-130’daki trafiği rahatlatmak adına başlattığı “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” sorunsuz ilerliyor. Büyükşehir’in aldığı önlemler trafiğe nefes olurken, özellikle ağır tonajlı araçlara yönelik alınan kararlar yoğunluğun önüne geçiyor.

20 Eylül 2025 Cumartesi 09:49

 PROJE 7/24 DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımına ve trafik yoğunluğuna yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda startı verilen “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi”, Büyükşehir’in gerek çalışmaları gerekse aldığı önlemler sayesinde sorunsuz ilerliyor. Çalışmaların 7/24 esasına göre devam ettiği projede alınan pratik önlemler ise trafik yoğunluğunu önemli ölçüde rahatlatıyor.

 

TIR PARKI ALINAN ÖNLEMLERE İLAÇ OLDU
Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ağır vasıta araçlar için 20 dönümlük tır parkını devreye aldı. Tır parkına trafiğin yoğun olduğu 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatleri arasında aracını bırakan ağır vasıta şoförleri, burada hem dinlenme imkânı buluyor hem de trafiği aksatmamış oluyor.

 

DENİZ ULAŞIMI İLE KISA VE EKONOMİK YOLCULUK
Devam eden çalışmalar sırasında kara trafiğinin yoğunlaşmaması adına vapur seferleri artırıldı ve ücretler ise yarı yarıya indirildi. Büyükşehir tarafından binişler abonman kartlılar için 8 TL, öğrenciler için 12 TL, tam ise 16 TL'ye düşürüldü. İzmit İskelesi’nden 1 TL’ye şehir içi ring servisi olan 41Ç otobüs seferleri devreye alındı. Tüm bu planlamalar sayesinde işe giden vatandaşlar ile okula giden öğrenciler, vapur seferlerini takip ederek deniz ulaşımına yönelmeye başladı. Vapur seferlerinin daha kısa, daha ekonomik ve daha konforlu olması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

 

DEV PROJE GEOFOAM TEKNOLOJİSİYLE İLERLİYOR
“Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” birçok yönüyle Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda Türkiye’de bu ölçekte ilk kez geofoam teknolojisi kullanılıyor. Yaklaşık 2 milyar liraya mal olacak projede, 100 bin metreküplük EPS geofoam blok yol dolgu sistemiyle maliyetin 350 milyon lira düşmesi ve yapım süresinin 4 kat hızlanması öngörülüyor.

 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KAMYON TRAFİĞİ AZALACAK
EPS bloklar sayesinde zemin iyileştirme ve yoğun dolgu taşımalarına gerek kalmayacağı, bununla birlikte çevre kirliliği ve kamyon trafiğinin azalacağı belirtiliyor. 12 ay içinde tamamlanması hedeflenen proje, bölgede kesintisiz trafik akışı sağlayacak.

(Ömer İLGEÇ)

