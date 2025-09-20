GENEL:
Büyükşehir’den kırsal ulaşıma güçlü dokunuş

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla Kartepe zirve yolunda 21 bin 530 metrekare, kırsal bölgelerde ise 95 bin 450 metrekare yol çizgi çalışması gerçekleştirdi.

20 Eylül 2025 Cumartesi 09:54

 KIRSAL BÖLGELERDE ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım ağının sürdürülebilirliğinin sağlanması için kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından kırsal bölgelerde yürütülen çalışmalar ile köy yolları daha ulaşılabilir ve güvenli hale geliyor. Stabilize yol bakımı ve asfaltlama çalışmalarının yanında ulaşımda aksama yaşanmaması için yol çizgi çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor.

 

ULAŞIM ÇALIŞMALARINDA KIŞA HAZIRLIK

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunan Büyükşehir Belediyesi, kış aylarına hazırlık çalışmalarına yönelik Kartepe zirve yollarında 21 bin 530 metrekare soğuk yol çizgi çalışması yaptı. Kocaeli genelinde ise kırsal köy yollarında 95 bin 450 metrekare yol çizgi çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sayesinde kırsal bölgelerde köy yolları daha güvenli hale getirildi.

(Ömer İLGEÇ)

