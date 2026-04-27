Başkan Büyükakın’a çocuklardan sevgi seli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milli İrade Meydanı’nda kurulan 23 Nisan şenlik alanını ziyaret etti. Başkan Büyükakın’ı çocuklar sevgi gösterileri ile karşılarken, ortaya çok sıcak görüntüler çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Milli İrade Meydanı’nda kapılarını açtığı “Bi Dünya Eğlence” şenlikleri, dört gündür Kocaelililerin akınına uğruyor. 60’tan fazla atölyenin ve birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı şenlikte çocuklar sadece eğlenmekle kalmadı aynı zamanda öğretici deneyimler yaşadı.





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şenliğin son gününde Milli İrade Meydanı’na giderek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Başkan Büyükakın, stantları tek tek ziyaret etti, kimi eğlencelerde çocuklarla birlikte yer aldı. Çocuklar ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Büyükakın, aynı sevgi gösterileri ile karşılık verdi. Gösterilen ilgiden son derece memnun olan Başkan Büyükakın, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutladı.





