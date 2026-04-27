Başkan Büyükakın’a çocuklardan sevgi seli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milli İrade Meydanı’nda kurulan 23 Nisan şenlik alanını ziyaret etti. Başkan Büyükakın’ı çocuklar sevgi gösterileri ile karşılarken, ortaya çok sıcak görüntüler çıktı.

Başkan Büyükakın'a çocuklardan sevgi seli

27 Nisan 2026 Pazartesi 17:35

ATÖLYELER ÇOCUK SESLERİYLE ŞENLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Milli İrade Meydanı’nda kapılarını açtığı “Bi Dünya Eğlence” şenlikleri, dört gündür Kocaelililerin akınına uğruyor. 60’tan fazla atölyenin ve birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı şenlikte çocuklar sadece eğlenmekle kalmadı aynı zamanda öğretici deneyimler yaşadı.

SEVGİ GÖSTERİLERİ İLE KARŞILANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şenliğin son gününde Milli İrade Meydanı’na giderek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Başkan Büyükakın, stantları tek tek ziyaret etti, kimi eğlencelerde çocuklarla birlikte yer aldı. Çocuklar ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Büyükakın, aynı sevgi gösterileri ile karşılık verdi. Gösterilen ilgiden son derece memnun olan Başkan Büyükakın, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutladı.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Çocuklar kahraman da oldu aşçı da Çocuklar kahraman da oldu aşçı da
Kartepe Evleri ön satışa çıkıyor Kartepe Evleri ön satışa çıkıyor
Denetimden daha fazlası Denetimden daha fazlası
Büyükakın: Büyükakın: "Önemli olan insanların dezavantajlı...
Gebze’den Eskişehir’e Çoban Mustafa Paşa’ya Büyük Vefasızlık Gebze’den Eskişehir’e Çoban Mustafa Paşa’ya...
Goncalı Ensar’dan Türkiye derecesi Goncalı Ensar’dan Türkiye derecesi
Çocuklar kahraman da oldu aşçı da
Büyükşehir’in 23 Nisan Şenliği’nde yok yok!

Haberi Oku