Başkan Büyükakın’dan Miraç Kandili mesajı

Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu mübarek gecenin; kırılan gönüllerin onarıldığı, merhametin söz sahibi olduğu bir dünyanın kapılarını aralamasını temenni ediyorum” dedi.

14 Ocak 2026 Çarşamba 16:57

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayımladığı bir mesajla İslâm dünyasının ve Kocaelili hemşehrilerinin Miraç Kandili’ni kutladı. Başkan Büyükakın, Miraç’ın insanoğlunun karanlıktan aydınlığa doğru yaptığı en derin yolculuğu olduğunu dile getirerek, ”Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ilahî huzura kabul edildiği bu müstesna gecenin yüklerimizden kurtulup hakikate yönelmenin sorumluluğunu daha fazla taşımalıyız” dedi.

Başkan Büyükakın mesajında şu ifadelere yer verdi, “Miraç, bize yükselmenin yolunun önce arınmaktan geçtiğini öğretir. Kalbi kinle, dili yalanla, vicdanı kayıtsızlıkla ağırlaşan bir dünyanın; hakikate, merhamete ve adalete ne kadar muhtaç olduğunu bugün çok daha yakından hissediyoruz.

Ehl-i irfanın dediği gibi, ‘Yol uzun değil; yük ağırdır.’ Bizler, şehirleri vicdanla ve adaletle inşa etmenin gayreti içindeyiz. Miraç’ın öğrettiği bu yüksek idraki, sosyal hayatta dayanışmaya, yönetimde hakkaniyete, şehir kültüründe insana saygıya dönüştürmek en temel vazifemizdir.

Bu mübarek gecenin; kırılan gönüllerin onarıldığı, merhametin söz sahibi olduğu bir dünyanın kapılarını aralamasını temenni ediyorum. Miraç Kandili’nin, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor; bu gecenin manevi ikliminin hayatımıza rehber olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

