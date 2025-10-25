Başkan Büyükakın'dan sağanak yağış altında denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı sağanak yağmur da durduramadı. Başkan Büyükakın, yoğun sağanak yağmura rağmen Batı Yakası'nda saha gezisi yaptı, projeleri yerinde inceledi.

DARICA'DA SAHA GEZİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Ardahanlılar Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Bülent Işık ile yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti, üyelerle bir araya geldi. AK Parti Osmangazi Mahalle Başkanı Uğur Gül’e taziye ziyaretinde bulunan Başkan Büyükakın, Darıca Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla da bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı birlikteliklerde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, Darıca’da hayata geçirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“DARICA’NIN GİRİŞ-ÇIKIŞINA NEFES ALDIRACAK YENİ ADIMLARI ATIYORUZ”

Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin her köşesinde yaşam kalitesini yükselten projeleri inşa ediyoruz. Hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Darıca Millet Bahçesi, Balyanoz Koyu 2. Etap projeleriyle Darıca’nın sosyal yaşamına yeni bir soluk kazandırdık. Darıca Osmangazi Köprüsü ikileme projesini tamamladık. Şu anda yapımı devam eden Gebze Teknik Üniversitesi Kavşağı ve Gebze Eskihisar Feribot Yolu ile Cengiz Topel Caddesi’nin kesiştiği noktada başlatılan köprülü kavşak projesiyle Darıca’nın giriş-çıkışlarına nefes aldıracak yeni adımlar atıyoruz” dedi.



(Emre KAHRAMAN)