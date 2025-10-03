Başkan Büyükgöz MARUF’a Katıldı

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF25), 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da başladı. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen forum, “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla, “Tüm Mümkünlerin Kıyısında” teması altında kent paydaşlarını bir araya getiriyor.

Kentleri krizlerin ve belirsizliklerin egemen olduğu bir dünyada yaratıcı çözümler için bir kuluçka merkezi olarak konumlandıran MARUF, yerel ihtiyaç ve öncelikleri küresel gündemle buluşturmayı, kolektif çözümler üretmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Katılımcılara şehirlerde uygulanabilecek pratik ve yenilikçi uygulamalarla yeni bakış açıları sunan forum, kalıcı ve somut değişimlerin başlangıç noktası olmayı hedefliyor.

TECRÜBE PAYLAŞIMLARI YAŞANACAK

Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada “MARUF, Marmara Belediyeler Birliği’nin en özel ve özgün etkinliklerinden birisi. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi takdir ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Zorlu bir sürecin ardından kapılarını açan MARUF, 3 gün boyunca binlerce katılımcıyı ağırlayacak. Yerel yönetimlerin en temel sorunlarından olan sürdürülebilirlik, dayanıklılık, afetlere karşı mücadele ve iklim değişikliği gibi konularda tecrübe paylaşımları yaşanacak. Gebze Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz GEAK Ekibi ve ‘Kara Kutu’ gibi uygulamalarımızı burada paylaşma fırsatı bulacağız.” İfadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 bin katılımcının yer aldığı MARUF25, üç gün boyunca yerel yönetimlerin geleceğine ışık tutacak oturum ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.



(Ömer İLGEÇ)