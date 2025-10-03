Başkan Büyükgöz MARUF’a Katıldı

TECRÜBE PAYLAŞIMLARI YAŞANACAK
Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada “MARUF, Marmara Belediyeler Birliği’nin en özel ve özgün etkinliklerinden birisi. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi takdir ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Zorlu bir sürecin ardından kapılarını açan MARUF, 3 gün boyunca binlerce katılımcıyı ağırlayacak. Yerel yönetimlerin en temel sorunlarından olan sürdürülebilirlik, dayanıklılık, afetlere karşı mücadele ve iklim değişikliği gibi konularda tecrübe paylaşımları yaşanacak. Gebze Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz GEAK Ekibi ve ‘Kara Kutu’ gibi uygulamalarımızı burada paylaşma fırsatı bulacağız.” İfadelerini kullandı.
Yaklaşık 5 bin katılımcının yer aldığı MARUF25, üç gün boyunca yerel yönetimlerin geleceğine ışık tutacak oturum ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.
(Ömer İLGEÇ)