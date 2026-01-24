banner1230
Başkan Büyükgöz, Muhtar Ziyaretlerine Devam Ediyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretleri kapsamında Pelitli Mahallesi Muhtarı Fuat Atabey ile Tavşanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın’ı ziyaret etti.

24 Ocak 2026 Cumartesi 11:27

 Gerçekleştirilen ziyaretlerde, mahallelerde yürütülen belediye çalışmaları, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan hizmetler ele alındı. Başkan Büyükgöz, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin ve muhtarlarla sürekli iletişim hâlinde olmanın, hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Muhtarlarla yapılan istişarelerde; altyapı, çevre düzenlemesi, ulaşım ve sosyal alanlara yönelik konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Büyükgöz, mahallelerin gelişimine katkı sunacak çalışmaları, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla sürdürdüklerini belirtti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Pelitli Mahallesi Muhtarı Fuat Atabey ile Tavşanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, mahallelerine gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti. Başkan Büyükgöz’ün mahalle ziyaretlerine önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

