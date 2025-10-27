Başkan Büyükgöz’den Gebze Center Esnafına Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta sonu programı kapsamında Gebze Center AVM esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Büyükgöz, alışveriş merkezinde vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaret sırasında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükgöz, Gebze’de esnafın ve halkın yanında olduklarını vurguladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette esnaflar, Başkan Büyükgöz’e ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Hafta sonunu Gebze Center’da geçiren vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Hemşehrilerimizle her fırsatta bir araya gelmeye, onların fikirlerini dinlemeye büyük önem veriyoruz. Gebze’mizi birlikte güzelleştiriyoruz.” dedi.



(Erkan ERENLER)