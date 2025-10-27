Başkan Büyükgöz’den Miniklere Sürpriz

“Kültürel etkinlikler çocuklarımız için önemli”
Başkan Büyükgöz, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve ekran bağımlılığına karşı korunması için kültürel ve sanatsal etkinliklere özel önem verdiklerini vurguladı. Büyükgöz, “Çocuklarımızın hem eğlenip hem öğrenebilecekleri, sosyal yönlerini geliştirebilecekleri bu tür etkinlikleri artırmaya devam edeceğiz.” dedi.
Doğum günü sürprizi
Etkinlikte ayrıca doğum günü olan çocuklara Başkan Büyükgöz tarafından küçük hediyeler verildi. Minikler sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşarken, salonu dolduran aileler de Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.
(Erkan ERENLER)