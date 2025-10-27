banner1195
Başkan Büyükgöz’den Miniklere Sürpriz

Gebze Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi’nde hafta sonu sahnelenen “Kuşlar Diyarı” isimli çocuk tiyatrosuna minikler yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Büyükgöz'den Miniklere Sürpriz

27 Ekim 2025 Pazartesi 16:33

 Tiyatro gösterimini izlemeye gelen çocuklara Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sürpriz yaparak salonda onlarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Başkan Büyükgöz, ailelerine de bu tür etkinliklere çocuklarını getirdikleri ve salonu doldurdukları için teşekkür etti.

“Kültürel etkinlikler çocuklarımız için önemli”

Başkan Büyükgöz, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve ekran bağımlılığına karşı korunması için kültürel ve sanatsal etkinliklere özel önem verdiklerini vurguladı. Büyükgöz, “Çocuklarımızın hem eğlenip hem öğrenebilecekleri, sosyal yönlerini geliştirebilecekleri bu tür etkinlikleri artırmaya devam edeceğiz.” dedi.


Doğum günü sürprizi

Etkinlikte ayrıca doğum günü olan çocuklara Başkan Büyükgöz tarafından küçük hediyeler verildi. Minikler sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşarken, salonu dolduran aileler de Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.

(Erkan ERENLER)

 

