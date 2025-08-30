Başkan Büyükgöz’den Pazarcılar Odasına Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası’nın, Gebze Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni ofisini ziyaret etti. Başkan Büyükgöz’e ziyarette AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya da eşlik etti.

Mevlana Kapalı Pazar Yeri’nde pazarcı esnafına tahsis edilen yeni ofisin hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükgöz, “Pazarcılık mesleğinin merkezi konumundaki alanda, pazarcılarımız için idari bir ofis kullanıma başlamış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. Nezih ve güzel bir mekân olmuş. İnşallah burada pazarcılarımızın dertleriyle, sorunlarıyla yakından ilgilenilir. Esnafımızın size ulaşması kolaylaşırken sizlerin de esnafın sorunlarını yerinde görüp müdahale etme imkânı artmış olacak. Gebze Belediyesi olarak her zaman pazarcılarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Gebze Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası Başkanı Hicaz Atsız da desteklerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti.



(Ömer İLGEÇ)