Başkan Kocaman’dan 23 Nisan Mesajı

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan 2026 Perşembe 13:42

Başkan Kocaman;

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla kutluyoruz.

23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde attığı en önemli adımlardan biri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla sadece bir tarih olmanın ötesine geçerek, çocuklara armağan edilen anlamlı bir bayram niteliği kazanmıştır. Bu yönüyle 23 Nisan geleceğimizin teminatı olan nesillere duyulan güvenin en güçlü ifadesidir.

Bu anlayış doğrultusunda, çocukların vatan sevgisiyle yetişmesi; ülkemizin yarınları açısından büyük önem taşımaktadır. Kurulan hayallerin gerçeğe dönüşmesi için gerekli ortamı hazırlamak ise toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kartepe Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızı, güçlü bir Türkiye’nin temelini oluşturan mutlu ve donanımlı nesiller için sürdürüyoruz.

Bu vesileyle, ülkemize bu anlamlı bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum.

Bu anlamlı günde bayramı hep birlikte yaşamak üzere, herkesi 23 Nisan Perşembe günü 13.00–18.00 saatleri arasında Kartepe Kent Meydanı’nda düzenlenecek Bilim ve Çocuk Şenliği’ne davet ediyorum.  

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
DİLOVASI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU: TÖRENLER YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ DİLOVASI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU: TÖRENLER YOĞUN...
Gebze PPF Kaplama Hizmetlerine İlgi Artıyor: Araç Sahipleri Boya Koruma Çözümlerine Yöneliyor Gebze PPF Kaplama Hizmetlerine İlgi Artıyor: Araç...
Başkan Sezer: Başkan Sezer: "23 Nisan Tarihimizin Önemli Bir Dönüm...
Kocaeli’de yönetim bir günlüğüne çocuklara geçti Kocaeli’de yönetim bir günlüğüne çocuklara...
Başkan Çiftçi’den 23 Nisan mesajı Başkan Çiftçi’den 23 Nisan mesajı
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 23 NİSAN MESAJI BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 23 NİSAN MESAJI
DİLOVASI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU: TÖRENLER...
Resmi tören kaymakamlık alanında başladı.

Haberi Oku