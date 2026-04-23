banner1301
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN 23 NİSAN MESAJI

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Çocukların bayram edebileceği bir dünya için; kardeşlik, birlik ve beraberlik adına el ele verelim.” dedi.

23 Nisan 2026 Perşembe 13:42

Başkan Ömeroğlu mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla milli egemenliğin ilan edildiği 23 Nisan 1920’nin, millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün tanınmayacağının tüm dünyaya duyurulduğu anlamlı bir gün olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek, geleceğimizin teminatı ve insanlığın ortak hazinesi olan çocuklara büyük sorumluluklar yüklediğini ifade etti.

23 Nisan’da dünya çocuklarının el ele sergilediği birlikteliğin; sevgi ve dostluk bağlarını güçlendirmesine, başta yaşadığımız coğrafya olmak üzere tüm dünyada süregelen savaşların son bulmasına ve insanların barış içinde yaşayacağı bir geleceğe vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha güzel günlerin ve daha müreffeh bir ülkenin beklediğini ifade eden Ömeroğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle, TBMM’nin açılış yıl dönümünü ve sevgi dolu yürekleri, gülen yüzleriyle bugüne anlam katan tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

DİLOVASI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU: TÖRENLER...
Resmi tören kaymakamlık alanında başladı.

Haberi Oku