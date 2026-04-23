BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN 23 NİSAN MESAJI

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Çocukların bayram edebileceği bir dünya için; kardeşlik, birlik ve beraberlik adına el ele verelim.” dedi.

Başkan Ömeroğlu mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla milli egemenliğin ilan edildiği 23 Nisan 1920’nin, millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün tanınmayacağının tüm dünyaya duyurulduğu anlamlı bir gün olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek, geleceğimizin teminatı ve insanlığın ortak hazinesi olan çocuklara büyük sorumluluklar yüklediğini ifade etti.





23 Nisan’da dünya çocuklarının el ele sergilediği birlikteliğin; sevgi ve dostluk bağlarını güçlendirmesine, başta yaşadığımız coğrafya olmak üzere tüm dünyada süregelen savaşların son bulmasına ve insanların barış içinde yaşayacağı bir geleceğe vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.



