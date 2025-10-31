BELGESEL TADINDA ESKİHİSAR DA TARİH YOLCULUĞU

TARİHÇİ YAZAR YAYINCI VE OSMANLI ARŞİV BELGELERİ UZMANI DEĞERLİ ARKADAŞIM İSHAK GÜVEN GÜVELIOĞLU İLE BELGESEL TADINDA ESKİHİSAR DA TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞU YAPTIK.