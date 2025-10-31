BELGESEL TADINDA ESKİHİSAR DA TARİH YOLCULUĞU

https://www.facebook.com/share/v/1BLJVhzFsj/?mibextid=wwXIfr
BELGESEL SÖYLEŞİLER VE NAZİK VEFA ZİYARETİ İÇİN SN İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLUNA İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İKTAV OLARAK TEŞEKKÜR EDERİZ
ESKİHİSAR PALEKANON KALESİNDE
CANLI YAYINLI TARİH YOLCULUĞU
TARİH KÜLTÜR ARAŞTIRMACISI YAZAR VE OSMANLI BELGELERİ UZMANI İSHAK GÜVEN GÜVELİOĞLU İLE TARİHİ PALEKANON (ESKİHİSAR ) KALESİNDE BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ
TARİHÇİ YAZAR GÜVELIOĞLU İKTAV KÜTÜPHANESİNİ ZİYARET ETTİ AN İTİBARİ İLE GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINDA
MESUT YILMAZ İLE GEBZE ESKİHİSAR’DA GAZETECİLİK HATIRALARIM
Osman Hamdi Müzesini Mesut Yılmaz AçmıştıHatıralar ve anı kitapları önemli, siyasilerin anıları ise çok daha önemli…Keşke Mesut Yılmaz’da anılarını yazsaydı.Türk siyasi hayata bir döneme damgasını vuran Mesut Yılmaz ile ilk kez 28 yaşında genç bir gazeteci olarak Gebze Eskihisar’da Osman Hamdi Müzesi’nin 1988 yılında açılış töreninde, Anavatan Partisi’nin Turizm Bakanı olarak tanımış ve Gebze ve Kocaeli’de turizm potansiyeli üzerinde konuşmuştuk.O yıllar sade bir bakan olan Mesut Yılmaz, siyasette hızla ilerlemiş, ANAP’ın kurucusu Özal’a kafa tutmuş, Anavatan Partisi’ni ele geçirmiş bir isim. Muhafazakâr olarak kurulan ANAP’tan, muhafazakarları tasfiye etmiş bir isim.Mesut Yılmaz keşke hatıralarını yazmış olsaydı. Birçok olayı birinci ağızdan öğrenmiş olacaktık…Kocaeli Turizm Çalıştayı ve Gebze BölgesiYarın Kocaeli Valiliği’nin ev sahipliğinde yapılacak Turizm Çalıştayı yapılıyor.Çalıştayda Gebze yok sayıldı. Tepki ve tavrımızı dile getirdik, çalıştay reklamında mesut Yılmaz’ın 1988 yılında açtığı Osman Hamdi ve Eskihisar Osman Hamdi Müzesi’nin fotoğrafları var ancak çalıştayda Osman Hamdi ve Eskihisar Kalesi’nin bulunduğu Gebze bölgesi yok.Marmara bölgesinde binlerce yıllık tarihi geçmişi olan orijinal halini koruyan kale kapalı. Müzeciliğin kurucusu dünyaca ünlü ressam Osman Hamdi Bey Müzesi yıkılmaya terk edildi. Ya bir yol bulacağız veya bir yol açacağız diyen Alp Dağları’nı fillerle aşıp Roma’yı ele geçiren Kartacalı Komutan Anibal’ın, Gebze TÜBİTAK’taki Anıt mezarına girmek için yol yok. TÜBİTAK yönetimi Atatürk’ün vasiyetine vefasızlık yaparak, Anibal’ı turizme kapatmasına Kocaeli seyirci kaldı. Türkiye’nin en çok tanınıp bilinen Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın yok olup gitmesine seyirci kaldık.Kurtuluş savaşının çok önemli Komutanı Dilovası Tavşancıl’daki Yahya Kaptan’ın karargah merkezi ve şehit edildiği ahşap sivil mimarinin en önemli eserleri yıkılmaya terk edildi.Marmara bölgesinin Safranbolu’su Dilovası Tavşancıl konak ve evleri tek tek yıkılırken, Kocaeli’de düzenlenen Turizm Çalıştayında Gebze bölgesinin yok sayılmasına tepki gösterilmiyor.Kocaeli Valisi ve Kocaeli Büyükşehir Başkanına Tarihi GörevKocaeli turizm potansiyelini hiç kullanamıyor. Kocaeli’de yaşayanlar Kocaeli’yi tanımıyor.Kocaeli’de Turizm Çalıştayını düzenleyenlerin, Kocaeli’yi hiç tanımadıklarına inanıyorum.Keşke Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz olaya el koysa. Kocaeli’yi turizm kenti haline getirecek çalışmalar yapsa.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın, tarih ve kültür işlerini yürüten ekibini gözden geçirip, yapılan yanlışların hesabını sorsa.Valimiz ve Büyükşehir Başkanımız 2021 yılını Kocaeli’yi tanıma ve tanıtma yılı ilan etmeli. Öncelikle Kocaeli’yi yönetenler başta olmak üzere, Kocaeli’nin tarih ve kültür turizminde marka değerlerini tanıma kampanyaları düzenlemeli.Tanımak sevmektir, sevmek tanımakla başlar.Gelin tanış olalım,İşi kolay kılalım.Sevelim sevilelim,Dünya kimseye kalmaz.İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak araştırıp Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv olarak bir çok TV kanalına gönderdiğimiz Marka Kent Kocaeli belgeselimizi sizlerle ve Kocaeli Turizm Çalıştayı için ilimize gelecek turizm firmaları ile paylaşıyorum.Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze’de Yer Alan Makalelerimin linki http://www.gebzegazetesi.com/mesut-yilmaz-ile-gazetecilik-hatiram-ve-turizm-calistayi-makale,4379.htmlhttps://www.gazetegebze.com.tr/mesut-yilmaz-ile-gazetecilik-hatiram-ve-turizm-calistayi-makale,1518.html***Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da ve Gazete Gebze’de Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yayınlanan makalemin tüm metnini sizlerle paylaşıyorum.Mesut Yılmaz ile Gazetecilik Hatıram ve Turizm ÇalıştayıEski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın ölüm haberini duyduğumda hatıralar gözümün önüne geldi.Yıllar önce, Gebze Osman Hamdi Müzesi’nin açılış törenine Turizm Bakanı Mesut Yılmaz gelecek, Eskihisar’da yoğun hazırlık yapılıyor. Dönemin Gebze Belediye Başkanı Bülent Atasayan, Eskihisar açılış törenini hazırladı. Elinde sigarası ile Mesut Yılmaz, makam arabasından inerek tören alanına geldi. O tarihte bakanlar ve bakan olmak çok önemli. Mesut Yılmaz, Osman Hamdi’nin Türkiye turizmi için önemini anlattı, genç bir gazeteci olarak notlar aldık. Gebze siyasetinin önemli ismi olan, sosyal demokrat Bülent Atasayan ile muhafazakâr bir partinin turizm bakanı olan Mesut Yılmaz arasında dostluk ve arkadaşlık o zaman başlamıştı. Yakın bir gelecekte Bülent Atasayan, SODEP’ten istifa edecek ve sürpriz bir şekilde ANAP’a geçecek ve kısa bir süre sonra da ANAP’tan Kocaeli milletvekili seçilecekti. Bülent Atasayan’ın ANAP’a geçmesinde, Mesut Yılmaz’ın bir katkı ve rolü oldu mu bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki, yıllar sonra Mesut Yılmaz ANAP’ın genel başkanı olacak ve kurucu lider Turgut Özal’ı tasfiye edecek. Bülent Atasayan, Mesut Yılmaz’ın yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak uzun yıllar görev yapacaktı. Merhum Atasayan’a hatıralarını yazmasını istememe rağmen, Atasayan hatıralarını yazmak istememişti. Keşke, merhum Atasayan’da anılarını yazıp, geleceğe bilgi ve belge bıraksaydı. Atasayan ile uzun bir belgesel söyleşi yapmak üzere sözleşmiştik ancak ömrü vefa etmedi. Kendisi ile birçok anımız olan Atasayan, bana sosyal demokratlar arasında iç kavga ve siyasi iç hesaplaşmalar yüzünden bir yere varamayacağını, İzmit lobisinin Gebze’ye önem vermemesi ve Gebze’ye, ANAP hükümetinden hizmet almak için ANAP’a geçtiğini söylemişti.