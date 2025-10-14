BELGESEL TADINDA TOKAT GEZİSİNDEN NOTLAR

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nin davetiyle, Danişmend Melik Gazi tarafından Tokat'ın fethinin 950. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere 10-12 Ekim tarihlerinde Tokat'a gittim.

Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı tarafından Tokat'ta düzenlenen çalıştay ve saha çalışmalarına katılmak üzere Tokat'a geldik.

Biz Tokat'ta belgesel çekerken, Tokat'ın fethinin 950. yıl dönümü için özel hazırladığımız belgeseli sizlerle paylaşıyoruz: https://www.youtube.com/watch?v=3Jwo_SQyDpQ

TOKAT'IN FETHİNİN 950. YIL DÖNÜMÜ VE DANİŞMENTLİ DEVLETİ

TOKAT REŞADİYE CİMİTEKKE BELEDİYESİ'NİN KÜLTÜR HİZMETİ OLARAK 2020'DE ÇEKTİĞİMİZ DANIŞMENT GAZİ BELGESELİMİZ https://www.youtube.com/watch?v=VVzOjCCEQjQ

DANIŞMENT GAZİ'NİN TORUNLARI TARAFINDAN KURULAN BAYRAMLI HACI EMİROĞLU BEYLİĞİ İLE İLGİLİ İKTAV TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ( www.iktav.com ) TARAFINDAN HAZIRLADIĞIMIZ KİTAP https://www.iktav.com/wp-content/uploads/2021/09/HACIEMIROGULLARI-BEYLIGI-TANITIM-KITAPCIGI.pdf





TOKAT REŞADİYE CİMİTEKKE BELDESİ'NDE TARİHİ ESLEME HATUN VAKFI

Danişmend Gazi'nin torunlarından, Giresun ve Ordu Fatihi Bayramlı Emiroğlu Süleyman Bey'in kızı Esleme Hatun tarafından 1411 tarihinde Tokat Canik Dağları, Cimitekke'de kurulan tarihi vakıf külliyesinin bulunduğu bölgeden "Devri Âlem" belgesel TV programı canlı yayında.

Danişmend Gazi tarafından Tokat'ın fethinin 950. yıl dönümü dolayısıyla Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı'nın organizasyonuyla, Danişmentli Devleti'ne 1080 yılında başkentlik yapan Niksar'da Kaymakam Sn. Kadir Perçi Bey'i ziyaret edip bölge ile ilgili bilgi aldık.

BAŞKENT NİKSAR'IN BAŞARILI KAYMAKAMI

TOKAT NİKSAR KAYMAKAMI SN. KADİR PERÇİ TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

11. ve 12. yüzyıllar Anadolu’da büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu değişimler insanlık tarihinin de önemli bir basamağını oluşturmaktadır. Türk-İslam medeniyetinin, Ortadoğu’dan Anadolu’ya girdiği bu süreç, medeniyetin Balkanlara kadar yayılması ile sonuçlanacak tarihi oluşumlara da başlangıç olmuştur. Gelecek yüzyıllarda Anadolu Türk-İslam Medeniyeti olarak tanınan ‘’kültürel katmanın’’ ilk ve öncü eserleri bu dönemde, Anadolu’nun farklı şehir ve kasabalarında üretilmiştir. Niksar bu şehir ve kasabalar içinde sahip olduğu kültürel varlıkların yoğunluğu ve önemleri itibarıyla üstün evrensel değere sahip bir şehirdir. Bu nedenle Niksar, sahip olduğu ayırt edici ve özgün kültürel miras öğeleri ile 2018 yılında “Anadolu Türk Mirasının Erken Dönemi: Niksar, Danişmend Hanedanının Başkenti (Tokat)” adı altında UNESCO Geçici Miras Listesi'ne girmiştir. Şehrin sahip olduğu, 12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu'da yaşanan değişimi ortaya seren kültürel eserleri, Kale içinde ve çevresinde yoğunlaşmaktadır. Bu eserler, Anadolu Türk medeniyetinin temelini atan Türk Emirlerinin yarattıkları erken dönem mirasın, zengin mimari ve sanatsal öğelerini içermektedir. UNESCO Dünya Miras Listesi, Birleşmiş Milletler nezdinde tüm toplumlar, zamanlar ve coğrafyalarda yer alan mirasın dengeli şekilde temsil edilmesi ve tanınması için bir araçtır. Niksar’ın 2018 yılında Dünya Miras Listesi adayı olması bu açıdan kıymetlidir. Niksar, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki önemli bir eksiği kapatmaktadır. Dünya Miras Listesi'nde Dünya tarihinin insanlık için önemli birçok dönemini yansıtan veya anlatan tarihi kent merkezleri, anıtlar/anıt toplulukları veya kültürel peyzajlar yer almaktadır. Ancak Anadolu ve Balkanların Malazgirt Savaşı sonrası geçirdiği ve günümüz tarihini de hâlen şekillendirmeye devam eden köklü değişimleri yansıtan kültürel miras Dünya Miras Listesi'nde yer alan tek yerdir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Niksar, çok katmanlı kültürel yapının izlerini günümüze kadar taşımaya devam etmiştir. Niksar, sahip olduğu zengin ve bir o kadar önemli kültürel miras ve bu miras alanlarının üzerinde yaşayan insanların zengin geleneksel zanaat, somut olmayan kültürel miras ve gastronomi değerleri ile birlikte ‘’yerel kalkınma’’ hamlesi gerçekleştirmeye çok uygundur. Şehir 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde özgün ve erken dönem Türk yapılarını barındırması, Danişmendli Hanedanı'nın başkenti olması nedeniyle kendine yeni bir alan açmıştır. Bu alanın güçlendirilmesi hepimizin görevidir. Malazgirt Muharebesi'nden hemen sonra Niksar’da, dinî ve tasavvufi ilmin icra edildiği çok sayıda zaviye, tekke, cami ve mescidin yanı sıra pozitif bilimlerin işlendiği medreseler, kentsel yaşam için gerekli olan çeşme, hamam, han gibi sosyo-ekonomik yapılar, yönetim birimleri, askerî yerleşkeler gibi Anadolu Türk kültürünün temsilcisi yapı tiplerinin tümü inşa edilmiştir. Danişmendli kültürel mirasının zengin örneklerine sahip Niksar, Devlet'in 1175 sonrası Anadolu Selçukluları devletine katılması sonrası da gelişmeye devam etmiştir. Danişmendlilerin ve Niksar kentinin zengin kültürel mirası içinde Yağbasan Medresesi özel bir konuma sahiptir. Anadolu Türk Medeniyetinin bu ilk medresesi, 1157-1158 yıllarında inşa edildi. Anadolu’daki medrese geleneğinin başlangıcı olan Yağbasan Medresesi ile Danişmendliler, İslam Medeniyeti'nde eğitim kurumu olan ve yayıldıkları İslam Coğrafyasında bilimin gelişmesine büyük katkılar sunan bu bilim sistemini, Anadolu’ya getirmiş oldular. Üstelik, Danişmendlilerin Anadolu’ya getirdikleri medrese eğitimi sistemi, Osmanlı Medrese sistemini kuran ve Muhyiddini Arabi Geleneğinin devamını sağlayan Davudi Kayseri, Niksar Yağıbasan Medresesi'nde 12 yıl eğitim almış, ilk eserini de yine Niksar'da istinsah etmiştir. Davudi Kayseri Orhan Bey döneminde Osmanlı Medrese Sistemini kurmuştur. Buradan hareketle Dünya Mirası Adayı Niksar’ın ‘’Türk Dünyası Kültür Başkenti’’ olmasının zamanı gelmiştir. Niksar buna hazırdır ve tüm yönetimsel organları ile bu sürece destek vermektedir.







Kadir Perçi, Niksar Kaymakamı

GAZİ OSMAN PAŞA'NIN DÜNYAYA GELDİĞİ KÖYDEKİ KONAK YIKILMIŞ

TOKAT DOĞUMLU GAZİ OSMAN PAŞA KİMDİR?

Yağcıoğulları ailesinin bir bireyi olarak 1832'de Tokat'ta doğan Osman Paşa'nın babası Mehmet Efendi, annesi ise Şakire Hatun'dur.[3] Beşiktaş'taki Askerî Rüştiye'de 5 yıl okuduktan sonra, 1845-1849 yılları arasında Kuleli Askerî İdâdîsi'nde eğitim gördü ve buradaki eğitiminin ardında da Kara Harp Okulu’ndaki 4 yıllık eğitimi sonrası, okulu mülâzım-ı sânî (teğmen) rütbesiyle ikinci sırada bitirmiştir.[4] Ardından Harp Akademisi’ne giren Osman Nuri Paşa, Kırım Savaşı'nın çıkması üzerine kurmay sınıfına ayrılarak, Rumeli’ye tayin edilmiştir. Burada Tuna cephesinde 4 yıl görevlendirilen Osman Nuri Paşa, ilk aşamada teğmen rütbesine, savaşın sonunda ise yüzbaşı rütbesine terfi ettirildi. Savaş sonunda 1857’de İstanbul’a dönerek, yarıda bıraktığı Harp Akademisi’ni bitirdi ve Kolağası rütbesine yükseldi.[5] Askerî kariyeri Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'nde çalıştığı zamanlarda Osmanlı Devleti'nin nüfus sayımı ile kadastro usulünde haritasının çizilmesi kararlaştırıldığından, Bursa ilinden başlanması üzerine bu göreve askerî temsilci olarak tayin edildi. 1861 yılında Teselya'da, Yenişehir'de ve Cebel-i Lübnan'da görev aldı. Girit İsyanı'nın başlaması üzerine Girit'e tayin edildi. 1866'da Girit'teki çalışmalarından dolayı Müşir Ömer Lütfi Paşa'nın takdirini kazanarak miralay rütbesine terfi etti. (Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Gazi_Osman_Pa%C5%9Fa#:~:text=Osman%20Nuri%20Pa%C5%9Fa%20(1832%2C%20Tokat,olarak%20da%20an%C4%B1lan%20T%C3%BCrk%20askerdir

Tokat'a ilk kez 1990'lı yıllarda Amasya üzerinden gelip belgesel çekimi yapmıştık. Tokat'a birçok kez gidip geldik. Son olarak 10-12 Ekim 2025'te Tokat'a geldik; her gelişimizde araştırma yapıp belgesel çekiyoruz.

TOKAT'TA YAŞAYAN GİRESUNLULAR

2016'DA VEFAT EDEN GAZETECİ MEHMET CAMGÖZOĞLU'NUN VEFATIYLA İLGİLİ TOKAT VALİLİĞİ SİTESİNDE YAYINLANAN HABER

GAZETECİ MEHMET CAMGÖZOĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Basın camiasının duayen ismi, Basın Şeref Kartı sahibi, Anadolu Basın Birliği Tokat Şubesi Onursal Başkanı gazeteci Mehmet Camgözoğlu (78), bugün son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Camgözoğlu'nun Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Vali Cevdet Can, GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor, Tokat Şube Başkanı Sezai Kaymak, siyasi partilerin il başkanları, protokol, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Vali Can, kılınan cenaze namazının ardından Camgözoğlu'nun çocukları Halil ve Akif Camgözoğlu ile kardeşi gazeteci Ahmet Camgözoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti. Gazeteci Camgözoğlu, Ali Mezarlığı'nda toprağa verildi.