Beyhan Budak, ruh sağlığına ışık tuttu

“GEÇMİŞİN YÜKLERİNDEN KURTULMAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen özel programda, Psikolog Beyhan Budak, Akçakoca Salonu’nda “Geçmişin Yüklerinden Kurtulmak” başlıklı söyleşide katılımcılarla buluştu. Budak ilgiyle izlenen söyleşinde, “Kendi küçük dünyamıza dönmeden iyileşemeyiz” dedi.

“DEPRESYON YAŞADIĞIMIZ HAYATIN SONUCUDUR”

Söyleşide, modern çağın birey üzerinde yarattığı ruhsal baskılara ve çözüm yollarına değinen Budak, terapiye ulaşmanın zorluklarını ve kişisel sorumluluk bilincinin önemini vurguladı. “Depresyon bir sebep değil, yaşadığınız hayatın bir sonucudur” diyen Budak, bireylerin sürekli dış dünyayı suçlamak yerine iç dünyaya dönerek kendi yaralarını anlamlandırmaları gerektiğini ifade etti.

“FEDAKÂRLIKLA DEĞİL, FARKINDALIKLA İYİLEŞİRİZ”

Budak konuşmasında, insan ilişkilerinde yaşanan hayal kırıklıklarının çoğunlukla kişinin kendine yüklediği değersizlik hissinden kaynaklandığını belirtti. “Ben kendimi yeterli hissetmediğim için, fedakârlıkları rüşvet gibi sunuyorum” diyen Budak, “Ama bir şeyi çok fazla verirseniz, o şey değersizleşir. Sevgiye ulaşmak için kendimizi feda etmek zorunda değiliz” şeklinde konuştu.

“KALİTELİ YALNIZLIK, KALİTELİ DEPRESYON GETİRİR”

Önemli tespit ve değerlendirmeleri dikkatle dinlenen Beyhan Budak, söyleşinde yalnızlık ve sosyal ilişkiler arasındaki dengeye dikkat çekti. Budak bu çerçevede, “İnsanın varlığının kanıtı başka bir insandır. Sosyal destek olmadan iyileşmek zordur” dedi. Sosyal medyada dünyanın yükünü sırtlamaya çalışan bireylerin, en yakındaki insanlara ilgisiz kalmasının altının çizen Budak, “Dünyadaki acılara üzülüyoruz ama komşumuza selam vermiyoruz. Bu çelişki bizim psikolojimizi yoruyor” ifadelerini kullandı.

PROGRAM SONUNDA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Yoğun ilgi gören programın sonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, katkılarından dolayı Beyhan Budak’a teşekkür ederek plaket takdim etti.



(Erkan ERENLER)