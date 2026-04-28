Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediyeler Birliği Başkanı oldu

Gebze Belediyeler Birliği’nin bugün gerçekleştirilen olağan meclis toplantısında, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçildi.

28 Nisan 2026 Salı 13:59

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediyeler Birliği’nin yeni dönem başkanı olarak seçildi. Bugün Darıca Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen Gebze Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı’na Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve birlik meclis üyeleri katılım sağladı. Meclis toplantısında alınan kararla görevi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’tan devralan Başkan Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Gebze Belediyeler Birliği dönem başkanlığı görevini şahsıma layık gören kıymetli ilçe belediye başkanlarımıza ve birliğimizin değerli meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Görevi devraldığımız Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’a yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum.”
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın: “Kocaeli yeşil gelecek ve dijital dönüşüm için en uygun şehir” Büyükakın: “Kocaeli yeşil gelecek ve dijital...
Tavşancıl Çocuk Oyun Evi modern yüzüyle açıldı Tavşancıl Çocuk Oyun Evi modern yüzüyle açıldı
MODERN İPEK YOLU TURU’NDA BELGESEL TADINDA GAZETECİLİK HATIRALARIM MODERN İPEK YOLU TURU’NDA BELGESEL TADINDA GAZETECİLİK...
Büyükşehir sahilleri yaza hazırlıyor Büyükşehir sahilleri yaza hazırlıyor
Çoban Mustafa Paşa, Vefat Yıl Dönümünde Dualar ve Etkinliklerle Anıldı Çoban Mustafa Paşa, Vefat Yıl Dönümünde Dualar...
Uğur Mumcu Caddesi baştan sona yenileniyor Uğur Mumcu Caddesi baştan sona yenileniyor
banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükakın: “Kocaeli yeşil gelecek ve dijital...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yeşil Gelecek ve Dijital Dönüşüm İçin Yerel...

Haberi Oku