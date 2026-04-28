Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediyeler Birliği Başkanı oldu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediyeler Birliği’nin yeni dönem başkanı olarak seçildi. Bugün Darıca Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen Gebze Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı’na Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve birlik meclis üyeleri katılım sağladı. Meclis toplantısında alınan kararla görevi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’tan devralan Başkan Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Gebze Belediyeler Birliği dönem başkanlığı görevini şahsıma layık gören kıymetli ilçe belediye başkanlarımıza ve birliğimizin değerli meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Görevi devraldığımız Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’a yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum.”
