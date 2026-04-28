Büyükakın: “Kocaeli yeşil gelecek ve dijital dönüşüm için en uygun şehir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yeşil Gelecek ve Dijital Dönüşüm İçin Yerel Fırsatlar Konferansı'nda" yaptığı konuşmada, Kocaeli’nin güçlü endüstriyel altyapısı, çevre projeleri ve dijital kapasitesiyle bu alanlardaki dönüşüme en uygun şehir olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI KATILIM VARDI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen “Yeşil Gelecek ve Dijital Dönüşüm İçin Yerel Fırsatlar Konferansı”, TRYP by Wyndham’da gerçekleştirildi. Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Aivo Orav, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, uluslararası akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.







BÜYÜKAKIN: “SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK”





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konferansta gerçekleştirdiği konuşmasında, Kocaeli’nin Türkiye ekonomisindeki rolüne vurgu yaptı. Şehirdeki sanayi gücünün aynı zamanda ciddi çevresel sorumluluklar doğurduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Bu süreçte çevresel sürdürülebilirlik için büyük projeler hayata geçirildi. Avrupa’nın en büyük çevre temizlik projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği, ileri biyolojik arıtma tesisleri ve güneş enerjisi santralleri, bunlara en büyük örnekler. Kütüphanelerimiz bile LEED sertifikalı” dedi. Su yönetiminde de önemli bir dönüşüm çalışması yürüttüklerinin altını çizen Başkan Büyükakın şunları söyledi:





“SU YÖNETİMİ, GELECEĞİN TEMELİDİR”





“Sanayi kuruluşlarında kullanılan suyun önemli bir kısmı geri dönüşüm sistemiyle yeniden kullanılıyor. Gri su kullanımının artması ile birlikte endüstriyel su tüketiminde önemli bir tasarruf sağladık. Bu da yeşil mutabakat hedefleri açısından kritik bir adım. Öte yandan, hemen yanı başımızda Bilişim Vadisi faaliyet gösteriyor. Tüm bu etmenler düşünüldüğünde; Kocaeli güçlü endüstriyel altyapısı, çevre projeleri ve dijital kapasitesiyle yeşil gelecek ve dijital dönüşüm için en uygun fırsatların olduğu şehir. Aslında Kocaeli bir laboratuvar konumunda. Burada yapılacak doğru projeler ve iyi uygulama örnekleri, hem Türkiye hem de dünya için başarılı sonuçlar verecektir.”





BOZAY: “KOCAELİ EN DOĞRU YER”





Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği’nin yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm politikalarının sanayi, enerji, ulaşım ve inovasyon alanlarında köklü değişimler yarattığını belirterek Türkiye’nin bu süreçte aktif bir ortak olduğunu ifade etti. Yeşil ve dijital dönüşümlerin birbirlerine bağlı iki sistem olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Bozay, bu çalışmaların hep Kocaeli’den başladığının altını çizerek, “Çünkü Kocaeli en doğru yer” dedi.





ORAV’DAN TÜRKİYE VURGUSU





AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Aivo Orav, Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde Avrupa Birliği için stratejik bir ortak olduğunu vurguladı. Türkiye’nin özellikle sanayi, otomotiv, makine, enerji ve inovasyon alanlarında Avrupa Birliği ile güçlü bir üretim entegrasyonu içinde olduğunu belirten Orav, “Türkiye, Avrupa Birliği’nin yeşil ve dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir başarı ortağıdır” ifadesini kullandı. Vali İlhami Aktaş, Kocaeli’nin yalnızca sanayi şehri olarak değerlendirilmesinin eksik bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ayhan Zeytinoğlu ise Kocaeli’nin Türkiye sanayi üretimindeki payına ve Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonuna dikkat çekti.