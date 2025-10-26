banner1195
GENEL:
Büyükakın’dan Çayırova’da projelere yakın takip

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova’da vatandaşlarla buluşarak ilçede devam eden projelerde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın, “Çayırova’nın ulaşım altyapısını güçlendiriyor, yaşam kalitesini yükseltiyoruz” dedi.

26 Ekim 2025 Pazar 09:19

 KANAAT ÖNDERLERİ İLE BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova’da bölgenin kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çay eşliğinde gerçekleşen samimi sohbette Başkan Büyükakın’a, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede eşlik etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Büyükakın, sohbetin ardından ekiplerle birlikte sahaya geçerek yatırımların son durumunu yerinde değerlendirdi.

 

ÇAYIROVA’NIN GELECEĞİNE YATIRIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen; Karakol Kavşağı’nda yaşanan trafik yoğunluğuna nefes aldırmak için Bahriye Üçok Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi arasında açılan alternatif yoldaki  çalışmaları inceleyen Büyükakın, projenin bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağını vurguladı. Ardından Uğur Mumcu Caddesi’nde süren altyapı çalışmalarını da yerinde inceleyen Büyükakın, teknik personelden detaylı bilgi aldı. Çayırova’nın ihtiyaçları doğrultusunda projelerin bir bir hayata geçirildiğini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çayırova’da güçlü ulaşım ve altyapı çalışmaları ve bugünün ihtiyaçları ile birlikte geleceği planlıyoruz” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

