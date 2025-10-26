Büyükakın’dan Gebze’de yoğun saha programı

Başkan Büyükakın, Gebze’de STK temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tek amaçlarının kente hizmet olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “El ele vererek bu kenti daha ileriye taşıyoruz” dedi.

GÜN BOYU ZİYARETLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de gerçekleştirdiği saha programları ile yoğun bir gün geçirdi. Samimi sohbet ortamında geçen birlikteliklerde esnaf ve kanaat önderleriyle buluşan Başkan Büyükakın’a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve teşkilat mensupları eşlik etti.

VATANDAŞLARLA SAMİMİ SOHBET

Program kapsamında ilk olarak Yenikent Mahallesi’nde esnaf ve kanaat önderlerini ziyaret eden Başkan Büyükakın, yapılan çalışmalar üzerine sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Süleyman Demirhan’ın ailesine de taziye ziyareti gerçekleştiren Başkan Büyükakın, baş sağlığı dileklerini iletti. Cuma namazını Gebze İlyasbey Camii’nde eda eden Başkan Büyükakın, cami cemaatiyle sohbet etti. Ardından, Gebze Kızılay Şubesi’ne giderek Şube Başkanı Celalettin Kurt’tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

KOCAELİ’Yİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Ziyaretleri boyunca vatandaşları dikkatle dinleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bölgede hayata geçirilen ve planlanan projelere ilişkin bilgi aktardı. Hizmetlerin merkezinde vatandaşın olduğunu vurgulayarak talep ve önerileri dikkatle not alan Başkan Büyükakın, “Birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek bu kenti daha ileriye taşıyoruz. Çalışıyoruz, üretiyoruz ve hep birlikte Kocaeli’yi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.



(Ömer İLGEÇ)