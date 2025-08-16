Büyükşehir A Takımının Seka Tüneli Hizmeti

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı A Takımı, kent genelinde durmaksızın çalışıyor. Bu kapsamda SEKA tünelinde hummalı bir temizlik yapan ekipler, sürücülere daha ferah ve konforlu ulaşım hizmeti sağladı.

SU GİDERLERİ VE BARİYERLER PIRIL PIRIL

Kocaeli halkına en iyi hizmeti verebilmek adına bozuk yolları onaran, kırık bariyerleri tamir eden A Takımı; üst geçit, tünel ve asansörlerin de bakımını ihmal etmiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulduğu günden bu yana Kocaeli’nin dört bir yanındaki eksikleri ve aksaklıkları gideren A Takımı, SEKA Tünelinde ise yoğun bir temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında ömrünü tamamlayan elektrik hatları yenilenip temizlenirken, bunun yanında su giderleri ve bariyerler de pırıl pırıl oldu.

TRAFİĞİN SAKİN SAATLERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Taşıtların egzozlarından çıkan toz ve dumanla kirlenen duvarları önce yıkayan, ardından ise boyayan ekipler, deforme olan asfaltları da yeniledi. Trafiğin sakin olduğu gece saatlerinde temizlik yapan A Takımı, böylece trafiği de aksatmamış oldu. Tünelde yaşanan trafik kazaları sebebiyle yıkılan taş duvarları da yenileyen A Takımı; kentte bozuk ve ömrünü tamamlayan ne varsa yenileyip yeniden hizmete sunuyor.



(Ömer İLGEÇ)