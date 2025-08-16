GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir A Takımının Seka Tüneli Hizmeti

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı A Takımı, kent genelinde durmaksızın çalışıyor. Bu kapsamda SEKA tünelinde hummalı bir temizlik yapan ekipler, sürücülere daha ferah ve konforlu ulaşım hizmeti sağladı.

Büyükşehir A Takımının Seka Tüneli Hizmeti

16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:31

 SU GİDERLERİ VE BARİYERLER PIRIL PIRIL

Kocaeli halkına en iyi hizmeti verebilmek adına bozuk yolları onaran, kırık bariyerleri tamir eden A Takımı; üst geçit, tünel ve asansörlerin de bakımını ihmal etmiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulduğu günden bu yana Kocaeli’nin dört bir yanındaki eksikleri ve aksaklıkları gideren A Takımı, SEKA Tünelinde ise yoğun bir temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında ömrünü tamamlayan elektrik hatları yenilenip temizlenirken, bunun yanında su giderleri ve bariyerler de pırıl pırıl oldu.

 

TRAFİĞİN SAKİN SAATLERİNDE ÇALIŞIYORLAR
Taşıtların egzozlarından çıkan toz ve dumanla kirlenen duvarları önce yıkayan, ardından ise boyayan ekipler, deforme olan asfaltları da yeniledi. Trafiğin sakin olduğu gece saatlerinde temizlik yapan A Takımı, böylece trafiği de aksatmamış oldu. Tünelde yaşanan trafik kazaları sebebiyle yıkılan taş duvarları da yenileyen A Takımı; kentte bozuk ve ömrünü tamamlayan ne varsa yenileyip yeniden hizmete sunuyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cedit’te değişim, “Gece ve Gündüz” gibi Cedit’te değişim, “Gece ve Gündüz” gibi
En mutlu ‘Evet’ler bu salonda yankılanıyor En mutlu ‘Evet’ler bu salonda yankılanıyor
Kartepe Evleri projesinde ilk kazma vuruluyor Kartepe Evleri projesinde ilk kazma vuruluyor
Büyükşehirden Sahillere Temizlik Büyükşehirden Sahillere Temizlik
İstanbul’da Su Kaçağı Sorunlarına Kesin Çözüm: İstanbul Su Kaçağı Bulma Hizmetinizde! İstanbul’da Su Kaçağı Sorunlarına Kesin Çözüm:...
Savenis.com, İnegöl Mobilya Kalitesini Modern Dokunuşla Sunuyor Savenis.com, İnegöl Mobilya Kalitesini Modern Dokunuşla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Cedit’te değişim, “Gece ve Gündüz”...
Kocaeli’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde aradan geçen 3 yılda yaşanan değişim havadan görüntülendi....

Haberi Oku