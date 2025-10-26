banner1195
GENEL:
Büyükşehir, daha yeşil Kocaeli için sahada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kavşak ve yol kenarlarında bulunan yeşil alanların bakımını büyük titizlikle sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde yeşil çevrenin korunması ve yaşam kalitesinin artırılması için yoğun mesai harcıyor.

26 Ekim 2025 Pazar 09:16

 BÜYÜKŞEHİR YEŞİL ALANLARI KORUYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve yol kenarlarında bulunan yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürerek çevreye görsel zenginlik katıyor. Bu kapsamda Kartepe Suadiye Kavşağı’nda gerçekleştirilen form budaması çalışmaları ile Gold Rider, Leylandi ve Mavi Servi türündeki ağaçlara piramidal ve konik şekiller verilerek hem estetik bir görünüm sağlandı hem de ağaçların sağlıklı yaşam alanları korundu. Ekipler, budamanın yanı sıra çevre temizliği ve diğer bakım işlemlerini de titizlikle yürütüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanları koruyarak kentin daha yaşanabilir ve estetik bir çevreye sahip olmasını hedefliyor. Doğaya verilen bu değer, kent sakinlerinin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlıyor. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)
