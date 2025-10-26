Büyükşehir, daha yeşil Kocaeli için sahada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kavşak ve yol kenarlarında bulunan yeşil alanların bakımını büyük titizlikle sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde yeşil çevrenin korunması ve yaşam kalitesinin artırılması için yoğun mesai harcıyor.

26 Ekim 2025 Pazar 09:16