Büyükşehir, Gebze’nin kilit noktasına yeni dönel kavşak inşa ediyor; Bir neşter de Ahmet Penbegüllü Bulvarı’na

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de trafik akışını daha güvenli ve düzenli hale getirmek amacıyla Ahmet Penbegüllü Bulvarı’nda önemli bir ulaşım yatırımı gerçekleştiriyor. Bulvar üzerinde, 1319 sokak kesişiminde yapımı süren yeni dönel kavşakta orta refüj ve yaya kaldırımı çalışmaları devam ediyor.

21 Ocak 2026 Çarşamba 13:08

 TRAFİK AKIŞI AKICI HALE GELECEK

Yeni köprü ve kavşaklarla Kocaeli trafiğine nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Gebze’nin yoğun trafik noktalarından biri olan Ahmet Penbegüllü Bulvarı’nda dönel kavşak inşa ederek, bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığınca yaklaşık 50 metre çapında projelendirilen dönel kavşak sayesinde, araçların bulvar boyunca daha kontrollü şekilde seyretmesi ve trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Özellikle bölgedeki trafik akışında yaşanan karışıklıkların önüne geçilmesi ve sürücüler için daha akıcı bir ulaşım sağlanması amaçlanıyor.

 

BÖLGEDE YENİ BİR KAVŞAK ÇALIŞMASI DAHA

Yürütülen çalışmalar sadece Ahmet Penbegüllü Kavşağı ile sınırlı kalmıyor. Aynı bölgede bulunan 1319/3 Sokak’ta da yeni bir kavşak yapımı sürüyor. Bu noktada yaya güvenliğini artırmak için kaldırım düzenlemeleri ve orta refüj imalatları gerçekleştiriliyor.

 

MEVCUT YOL 2X2 DUBLE YOL HALİNE GETİRİLDİ

Proje dahilinde, yeni kavşağın bulunduğu güzergah kesişiminde yer alan 1319/3 Sokak’ta yol genişletme çalışmaları da tamamlandı. Mevcut yol genişletilerek 2x2 duble yol haline getirildi. Böylece trafikte hem araç kapasitesi artırıldı hem de bölgedeki akış yükünün daha dengeli dağıtılması sağlandı. Konforlu ve modern bir ulaşım altyapısı oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği yatırımlarla Kocaeli trafiğine nefes aldırmaya devam edecek.

