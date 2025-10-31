GENEL:
Büyükşehir İtfaiyesi’ne uluslararası alanda önemli görev; Kocaeli İtfaiyesi, Bangladeş’te kritik rol üstlendi

Kocaeli İtfaiyesi, Bangladeş’teki havalimanı yangınının teknik incelemelerinde kritik rol oynadı. Uluslararası iş birliğine ve yangın güvenliği standartlarının geliştirilmesine önemli katkı sağlayan Kocaeli İtfaiyesi, sahip olduğu deneyim ve teknik bilgi birikimi ile yangının incelenmesinde önemli görev üstlendi.

31 Ekim 2025 Cuma 10:38

 ULUSLARARASI İNCELEMELERE KATKI

Ulusal ve uluslararası alanda gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, önemli bir uluslararası göreve daha imza attı. Hızlı müdahale ve profesyonel ekipleriyle yangın ve acil durumlarda her zaman sahada olan Kocaeli İtfaiyesi, Bangladeş’teki havalimanı yangınının soruşturmasına destek olmak için kurulan Türk Uzman Heyeti’ne dahil olarak Bangladeş’e gitti.

 

KOCAELİ İTFAİYESİ HEYET İÇERİSİNDE YER ALDI

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen yangının ardından, olayın nedenlerinin belirlenmesi ve teknik incelemelerin yürütülmesi amacıyla Türkiye’den uzman bir heyet gönderildi. Türk Uzman Heyeti içerisinde Kocaeli İtfaiyesi’nden 2 personel de yer aldı.

 

İNCELEMEDE KRİTİK BİR ROL ÜSTLENİYOR

Sahip olduğu deneyim ve teknik bilgi birikimi ile yangının incelenmesinde kritik rol üstlenen Kocaeli İtfaiyesi, yangının çıkış nedenlerini belirleyerek, benzer olayların önüne geçmek için çözüm önerileri geliştirecek ve uluslararası standartlara uygun yangın güvenliği yöntemlerinin sağlanmasına katkı sağlayacak. Bu kapsamda Türk Uzman Heyeti’nin Bangladeşli yetkililerle yakın iş birliği içinde yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemeler gerçekleştirmesi ve elde edilen bulguları paylaşması bekleniyor.

