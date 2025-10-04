banner1192
GENEL:
Büyükşehir, İzmit’te prestij cadde çalışmalarına başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in önemli arterlerinden Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde prestij cadde çalışmalarına başladı. Altyapısı tamamlanan caddede üstyapı düzenlemeleriyle estetik ve konfor artırılacak.

04 Ekim 2025 Cumartesi 09:44

 ÜSTYAPIDA KAPSAMLI DÜZENLEME

Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan zamanla yıpranan kent dokusunu yenileyerek Kocaelililere konforlu bir yaşam sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit ilçesinde prestij cadde çalışmalarına başladı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında caddede 8 bin 350 metreküp kazı, 3 bin metreküp dolgu, 890 metreküp eski asfalt kazısı yapılacak. Ayrıca 4 bin metrekare baskı beton yaya kaldırımı, 6 bin 780 ton plentmiks temel ve 4 bin 955 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.

 

3 BİN 285 METRE YENİ ALTYAPI

Çalışmalar doğrultusunda caddenin altyapısı da tamamen yenilendi. Caddeye 1.925 metre içme suyu hattı, 500 metre atık su hattı ve 860 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 3 bin 285 metre yeni hat döşendi. Ayrıca yüksek gerilimi düşük gerilime dönüştürecek modüler hücreli transformatör binası inşa edildi. Bu kapsamda 40 metreküp betonarme duvar örüldü ve 2 bin metre fiber optik altyapı döşendi.

 

MODERN VE PRESTİJLİ GÖRÜNÜM

Elektrik hatları yer altına alınarak dekoratif aydınlatma direkleriyle caddeye görsel bir zenginlik kazandırılacak. Titizlikle sürdürülen çalışmalar tamamlandığında Şehit Ergün Köncü Caddesi, modern altyapısı ve prestijli üstyapısıyla İzmit’in çehresini değiştirecek.

(Erkan ERENLER)

