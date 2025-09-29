GENEL:
Büyükşehir, "Kocaeli Medya İletişim Akademisi'ni" hayata geçiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, medya dünyasına adım atmak isteyen gençlerin eğitim alabilmesi için önemli bir adım atıyor. “Gazetecilik”, “Yeni Medya Okulu” ve “Radyo Akademi” programlarını kapsayan eğitimleri alanının uzman isimleri verecek.

Büyükşehir,

29 Eylül 2025 Pazartesi 15:35

 DERSLERİ UZMAN İSİMLER VERECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda 25 Ekim'de başlayacak olan Kocaeli Medya İletişim Akademisi, gençlerin medya ve iletişim alanında donanımlı bir şekilde yetişmesine katkı sağlayacak. Milli İrade Meydanı’nda uzman isimler tarafından verilecek eğitimlerde katılımcılar; medya, gazetecilik, yeni medya uygulamaları, spikerlik, radyo programcılığı ve yayıncılık konularında hem teorik hem de pratik deneyim kazanacak.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 12 EKİM

Kocaeli'de medya ve iletişim alanında büyük bir hamle olan eğitimin son başvuru tarihi 12 Ekim olarak açıklandı. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sertifika verilecek. Böylece gençler, medya ve iletişim dünyasında profesyonel bir başlangıç için önemli bir adım atmış olacak. Akademiye katılmak isteyenler 12 Ekim Pazar gününe kadar başvurularını yapabilecek. Katılımcılar, bilgi ve başvuru için medyailtisim.kocaeli.bel.tr adresini ziyaret edebilir.

 

Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu Eğitmenleri

Esra Toptaş-Habertürk TV Ana Haber Spikeri

Fatih Selek-Türkiye Gazetesi Haber Müdürü

Türker Akıncı-Beyaz TV Programcısı

Niyazi Dölek-TRT Haber Editörü

Onur Barış-Belgeselci

Fulya Soybaş- Hürriyet Gazetesi Yazarı

 

Radyo Akademi Eğitmenleri

Afrikalı Ali-Kral FM

Cem Arslan-Kafa Radyo

Fatih Yıldırım-Alem FM

Kadir Çetin-Number One FM

Mehmet Çelikyay-TRT Radyo

Özgür Kanı-24 Radyo


(Erkan ERENLER)

