Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda 25 Ekim'de başlayacak olan Kocaeli Medya İletişim Akademisi, gençlerin medya ve iletişim alanında donanımlı bir şekilde yetişmesine katkı sağlayacak. Milli İrade Meydanı’nda uzman isimler tarafından verilecek eğitimlerde katılımcılar; medya, gazetecilik, yeni medya uygulamaları, spikerlik, radyo programcılığı ve yayıncılık konularında hem teorik hem de pratik deneyim kazanacak.
SON BAŞVURU TARİHİ 12 EKİM
Kocaeli'de medya ve iletişim alanında büyük bir hamle olan eğitimin son başvuru tarihi 12 Ekim olarak açıklandı. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sertifika verilecek. Böylece gençler, medya ve iletişim dünyasında profesyonel bir başlangıç için önemli bir adım atmış olacak. Akademiye katılmak isteyenler 12 Ekim Pazar gününe kadar başvurularını yapabilecek. Katılımcılar, bilgi ve başvuru için medyailtisim.kocaeli.bel.tr adresini ziyaret edebilir.
Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu Eğitmenleri
Esra Toptaş-Habertürk TV Ana Haber Spikeri
Fatih Selek-Türkiye Gazetesi Haber Müdürü
Türker Akıncı-Beyaz TV Programcısı
Niyazi Dölek-TRT Haber Editörü
Onur Barış-Belgeselci
Fulya Soybaş- Hürriyet Gazetesi Yazarı
Radyo Akademi Eğitmenleri
Afrikalı Ali-Kral FM
Cem Arslan-Kafa Radyo
Fatih Yıldırım-Alem FM
Kadir Çetin-Number One FM
Mehmet Çelikyay-TRT Radyo
Özgür Kanı-24 Radyo
(Erkan ERENLER)