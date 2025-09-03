GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, muhtarlara projeleri gezdirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Gez Gör Kocaeli Projesi” kapsamında Gebze bölgesi muhtarlarını ağırladı. Büyükşehir Belediyesi’nin öne çıkan yatırımlarını rehber eşliğinde gezerek inceleyen muhtarlar, İzmit Millet Bahçesi, Kartepe Teleferiği ve Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ne tam not verdi.

Büyükşehir, muhtarlara projeleri gezdirdi

03 Eylül 2025 Çarşamba 09:47

 İLK DURAK İZMİT MİLLET BAHÇESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini yerinde görme ve inceleme fırsatı bulan Gebze bölgesi muhtarları hizmetlere hayran kaldı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’ndan gelen muhtarların ilk durağı, yapımı büyük ölçüde tamamlanan İzmit Millet Bahçesi oldu. Burada yetkililerden bilgi alan muhtarlar, göl kıyısında yapılan ahşap iskeleleri beğendiklerini ifade ederek burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Akvaryum alanını da gezen muhtarlar, proje tamamlandığında aileleriyle birlikte buraya gelmek istediklerini söyledi.

 

TELEFERİKLE MUHTEŞEM DOĞA YOLCULUĞU

Ziyaretin ikinci durağı Kartepe Teleferiği oldu. Derbent’ten Kuzuyayla’ya çıkan muhtarlar, Sapanca Gölü ve Kartepe’nin yeşil doğasını kuşbakışı görme imkânı buldu. Yoğun sisin oluşturduğu manzarayı sosyal medyadan paylaşan muhtarlar, teleferiğin sadece Kocaeli değil, çevre illerden gelenler için de cazip bir deneyim olduğunu belirtti.

 

GONCA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NE TAM NOT

Programın son durağı ise Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi oldu. Burada muhtarlara özel bireyler için sunulan eğitim ve sosyal destek hizmetleri hakkında bilgi verildi. Merkezin yalnızca çocuklar için değil, yetişkinler için de mesleki eğitim imkânı sunduğu aktarıldı. Merkez, mekanik becerilerden seramiğe, mutfaktan teknolojiye kadar farklı atölyelerde bireylerin üretken şekilde topluma katılımını amaçlıyor.

 

“İZMİT MİLLET BAHÇESİ’Nİ ÇOK BEĞENDİM”

Gebze Mustafapaşa Mahallesi Muhtarı Tarık Değirmenci, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı sosyal hizmetleri yerinde görme fırsatı bulduk. Eski fuar alanında inşa edilen İzmit Millet Bahçesi’ni çok beğendim. Halkımızın bu hizmetten memnun kalacağını düşünüyorum. Kısa bir süre önce Gebze, Çayırova ve Dilovası Millet Bahçeleri açılmıştı. Darıca Milet Bahçesi de en iyi şekilde vatandaşa hizmet veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve Başkan Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

 

“BÜYÜKŞEHİR ÇAĞRILARIMIZA HER ZAMAN CEVAP VERİYOR”

Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Muhtarı Musa Uslu ise, “Kartepe Teleferik ile Kuzuyayla’yı gördük ve çok beğendik. Bölge halkının da buraya gelerek bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik çağrılarımıza her zaman çok büyük destek verdiğini gördük. Gebze’de millet bahçesi büyük bir boşluğu doldurdu. Gebze’ye uzun yıllar hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“BİZLERİ HİÇBİR ZAMAN MAĞDUR ETMEDİLER”

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Sıddık Topal ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizleri hiç mağdur etmediler. Her telefonumuza gece gündüz demeden cevap veriliyor. Taleplerimiz yerine getiriliyor” şeklinde konuştu.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Ömeroğlu’ndan Mevlid Kandili Mesajı Başkan Ömeroğlu’ndan Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Muzaffer Bıyık’tan Mevlid Kandili Mesajı Başkan Muzaffer Bıyık’tan Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Büyükgöz Uluslararası Tarım Kongresi’ne Katıldı Başkan Büyükgöz Uluslararası Tarım Kongresi’ne...
Demirciler Ve Tepecik Mahallelerinde Vatandaş Buluşması Demirciler Ve Tepecik Mahallelerinde Vatandaş Buluşması
Gebze’de Yaz Spor Okulları Coşkuyla Tamamlandı Gebze’de Yaz Spor Okulları Coşkuyla Tamamlandı
GEBZE TİCARET ODASI VE KOCAELİ BAROSU’NDAN DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ GEBZE TİCARET ODASI VE KOCAELİ BAROSU’NDAN DÜNYA...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Ömeroğlu’ndan Mevlid Kandili Mesajı
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm...

Haberi Oku