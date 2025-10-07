GENEL:
Büyükşehir podcast stüdyosu fuarın sesi oldu

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl yalnızca kitapların değil, dijital dünyanın da buluşma noktası oldu. İlk kez kurulan Podcast Stüdyosu, fuarın en çok ilgi gören alanlarından biri haline geldi.

07 Ekim 2025 Salı 09:45

 FUARIN SESİ GENİŞ KİTLELELERE YAYILIYOR

Fuar boyunca çok sayıda yazar, düşünür ve sanatçı podcast stüdyosuna konuk olarak dinleyicilerle buluştu. Konukların paylaştığı fikirler, edebiyat sohbetleri ve güncel konular üzerine değerlendirmeler, sadece fuar ziyaretçileriyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda dijital platformlar aracılığıyla geniş kitlelere ulaşıyor.

 

DİJİTAL KÜLTÜR ŞÖLENİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen bu yenilik, Kocaeli Kitap Fuarı’nı artık yalnızca fiziki bir etkinlik olmaktan çıkarıp dijital bir kültür şölenine dönüştürdü. Katılımcılar için fuar deneyimini zenginleştiren podcast yayınları, aynı zamanda fuarın gelecek yıllarda da “dijital kültür merkezi” kimliğini güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yoğun ilgi gören Podcast Stüdyosu, kitapseverlerin yanı sıra yeni nesil medya takipçilerini de fuara çekerek, Kocaeli Kitap Fuarı’nı Türkiye’nin en yenilikçi kültür buluşmalarından biri haline getirdi.

(Erkan ERENLER)

RİZEDE TARİHE GÖMÜLEN VAKIF ESERLERİ
RİZEYE VEDA EDERKEN AKLIMIZ VE FİKRİMİZ YIKILIP YOK EDİLEREK TARİHE GÖMÜLEN VAKIF ESERLERİNDE KALDI

