Büyükşehir Zabıtası bu kez eğitim için sahada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere, zabıtanın görevleri ve bilinçli tüketici olmanın önemi üzerine bir ders saati boyunca interaktif bir şekilde eğitim verildi.

26 Ekim 2025 Pazar 09:18

 ÖĞRENCİLER, ZABITANIN GÖREVLERİNİ ÖĞRENDİ

Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitimde zabıtanın görev alanları, günlük hayattaki rolü ve toplum düzeninin korunmasındaki önemi örneklerle anlatıldı. Bu bağlamda öğrenciler, zabıtanın yalnızca denetim yapan bir birim olmadığını, aynı zamanda halkın güvenliği ve sağlığı için çalışan bir kamu gücü olduğunu öğrendi.

 

TÜKETİCİ HAKLARI DETAYLICA ANLATILDI

Seminer öncesinde eğitime katılan öğrencilere tüketici haklarıyla ilgili broşür ve kalemlik dağıtıldı. Dağıtılan broşür ışığında öğrencilerin haklarını daha yakından tanımaları için “bilinçli tüketici” kavramı üzerinde bilgiler verildi. Tüketicinin korunması hakkında kanundan bilgilendirmelerle öğrencilere, alışverişte dikkat edilmesi gereken noktalar, sahte ve bozuk ürünlerden korunma yöntemleri, tüketici hakları ve şikâyet mekanizmaları aktarıldı.

 

TÜM SORULAR YANITLANDI

Üniversite öncesinde eğitim gören gençlerin zabıta mesleğiyle tanışmasını da sağlayan eğitimde Büyükşehir zabıta ekipleri kendi mesleklerinin inceliklerini anlattı. Zabıta ekiplerinin anlatımı öğrenciler tarafından büyük ilgiyle dinlendi. Soru-cevap bölümüyle tamamlanan eğitimle öğrencilerin merak ettikleri tüm sorular yanıtlandı.

(Ömer İLGEÇ)

