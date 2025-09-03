GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir Zabıtası ile okul yolu daha güvenli

Büyükşehir Zabıtası, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde öğrenci ve velilerin huzuru için okulların çevresinde geniş çaplı bir denetime başladı. Ekipler, okul bölgelerindeki yaya geçitlerini denetlerken, okul giriş çıkışlarının güvenli şekilde sağlanması için de uygulama yapıyor.

Büyükşehir Zabıtası ile okul yolu daha güvenli

03 Eylül 2025 Çarşamba 14:13

 ÖĞRENCİLER İÇİN ERKEN MESAİ

2025-2026 eğitim-öğretim yılının pazartesi günü başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin okul önlerindeki mesaisi başladı. Zabıtalar öğrencilerin okula güvenle gitmesi için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde görev alıyor. Özellikle trafik akışının yoğun olduğu İzmit’teki Ulugazi İlkokulu önünde öğrencilerin güvenle karşıya geçmesi için zabıta ekipleri nöbet tutuyor.

 

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN ÖĞRENCİLERİN YANINDA
Zabıta ekipleri, öğrenciler gelmeden önce okul önlerinde hazır bulunuyor. Böylece yaya geçitleri güvenli hale getirilerek çocukların okullarına rahatça ulaşmaları sağlanıyor. Ekipler, öğrencilerin okullarına kadar ulaşmasında da yanlarında durarak destek oluyor. Veliler, eğitim alanında sağladığı desteklerin yanı sıra güvenlik konusunda da öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir, bağımlılıkla mücadelede umut oluyor Büyükşehir, bağımlılıkla mücadelede umut oluyor
Başkan Ömeroğlu’ndan Mevlid Kandili Mesajı Başkan Ömeroğlu’ndan Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Muzaffer Bıyık’tan Mevlid Kandili Mesajı Başkan Muzaffer Bıyık’tan Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Büyükgöz Uluslararası Tarım Kongresi’ne Katıldı Başkan Büyükgöz Uluslararası Tarım Kongresi’ne...
Demirciler Ve Tepecik Mahallelerinde Vatandaş Buluşması Demirciler Ve Tepecik Mahallelerinde Vatandaş Buluşması
Gebze’de Yaz Spor Okulları Coşkuyla Tamamlandı Gebze’de Yaz Spor Okulları Coşkuyla Tamamlandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir, bağımlılıkla mücadelede umut...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında açtığı merkezlerde 7/24 yatılı...

Haberi Oku