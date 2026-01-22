banner1230
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den karla mücadelede robotik teknoloji

Akıllı belediyecilik vizyonu doğrultusunda robotik teknolojileri sahaya entegre eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında da teknolojik çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinde kar küreme robotlarıyla yaya kaldırımlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir'den karla mücadelede robotik teknoloji

22 Ocak 2026 Perşembe 10:20

 BÜYÜKŞEHİR, TEKNOLOJİYİ SAHAYA TAŞIDI

Yaya kaldırımlarında biriken karlar, kar küreme işlevi kazandırılan uzaktan kumandalı robotlar sayesinde kısa sürede temizlendi. Özellikle yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlarda kullanılan robotik sistemler, hem iş gücünü destekledi hem de temizlik çalışmalarının daha hızlı ve güvenli şekilde tamamlanmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi sahaya taşıyarak vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran yenilikçi uygulamalarını sürdürüyor.

 

UZAKTAN KUMANDA İLE YÖNLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timinin aktif olarak kullandığı robotik araçlar, adeta bir “dış mekân robot süpürgesi” gibi görev yapıyor. Evlerde kullanılan akıllı temizlik robotlarına benzeyen bu sistemler, yetkili personel tarafından uzaktan kumanda ile yönlendiriliyor. Kompakt yapısı sayesinde dar ve ulaşılması zor alanlarda rahatlıkla çalışabilen robotlar, büyük iş makinelerinin giremediği noktalarda önemli avantaj sağlıyor.

 

ROBOTİK SİSTEM KAR BİRİKİNTİLERİNİ TEMİZLİYOR

Normal zamanlarda yol kenarlarında bulunan V kanallarının temizliği ve çalı kesme çalışmalarında kullanılan robot, kış şartlarına uygun şekilde kar küreme aparatlarıyla da görev yapabiliyor. Dikenli çalıları, taşları ve kar birikintilerini temizleyen bu robotik sistemler, yolların ve kaldırımların açık kalmasına katkı sağlarken, yayalar için daha güvenli bir ulaşım imkânı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, robotik ve akıllı teknolojilerle desteklenen bu tür uygulamalarla hizmet kalitesini artırarak, şehir genelinde daha etkin, hızlı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışını ortaya koyuyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın, Gebze ve Darıca’nın nabzını tuttu Büyükakın, Gebze ve Darıca’nın nabzını tuttu
“Gönül Kazan” ile sofralara sıcak yemek “Gönül Kazan” ile sofralara sıcak yemek
GEBZE’DE PAZAR YERLERİNDE SIFIR ATIK DÖNEMİ BAŞLADI GEBZE’DE PAZAR YERLERİNDE SIFIR ATIK DÖNEMİ BAŞLADI
On binlerce bitki Büyükşehir fidanlığında yetişiyor On binlerce bitki Büyükşehir fidanlığında yetişiyor
Kurumsal Kaynak Planlamasının Stratejik Pusulası Kurumsal Kaynak Planlamasının Stratejik Pusulası
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “Tazelenme Merkezleri’nin sayısını artıracağız” Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükakın, Gebze ve Darıca’nın nabzını...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze ve Darıca ilçelerinde sivil toplum kuruluşları,...

Haberi Oku