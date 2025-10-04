banner1192
GENEL:
Büyükşehir’den Yaşlılar Günü’ne özel kutlama

Kocaeli’de 65 yaş ve üzeri vatandaşların ikinci evi haline gelen Saygınlar Kulübü’nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ne özel kutlama yapıldı. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel çocukları, kulüp üyelerine elleriyle yaptığı kekleri ikram etti.

04 Ekim 2025 Cumartesi 09:45

 ÇOCUKLUK YILLARINA DÖNDÜLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Saygınlar Kulübü'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne özel bir program düzenlendi. Kulüp üyeleri, 4 takım kurarak isim şehir yarışması oynadı. Çocukluk yıllarının vazgeçilmez oyunu olan isim-şehir etkinliğinde heyecanını gizleyemeyen kulüp üyeleri, yıllar öncesine giderek unutulmaz bir gün yaşadı. “Eski Dostlar”, “Hafıza Sandığı”, “Çınarlar” ve “Anı Bahçesi” isimli 4 takımda 16 kişi yarıştı.

 

HEYECANLARI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ
Kendilerine verilen harflerden isim, şehir, hayvan, eşya ve ülke isimlerini bulmaya çalışırken heyecanlanan ve çocukluğuna dönen kulüp üyeleri, gönüllerince eğlendi. En yüksek puanı almak için kıyasıya yarışan takımların heyecanına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Bahar Demirhan da ortak oldu. Yarışmanın kazananı ise en yüksek puanı alan “Anı Bahçesi” oldu.

 

GONCA’DAN SAYGINLAR KULÜBÜ’NE KEK SÜRPRİZİ
Bahar Demirhan, etkinlik sonrası Saygınlar Kulübü üyelerine sürpriz yaptı. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi üyelerinin elleriyle yaptığı kekler, üyelere ikram edildi. Çocukların yaptığı kekleri görünce gözleri dolan kulüp üyeleri, Gonca’nın çocuklarına teşekkür etti. Kendileri için hazırlanan kekleri çok beğenen Saygınlar Kulübü üyeleri, bu sürprize çok sevindi.

 

“İYİ Kİ VARSINIZ, SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Bahar Demirhan, “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki özel çocuklarımız sizler için kek yapmak istedi. Biz de yaptıkları kekleri bizzat onların getirmesini istedik. Bugün de kendi elleriyle sizlere ikram ettiler. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ DE BÜYÜKLERİNİ UNUTMADI
Lokomotif Çocuk Köyü sakinlerinin de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde ziyaret ettiği Saygınlar Kulübü üyelerinin keyfi yerindeydi. Kuşaklar arası etkinlik kapsamında Saygınlar Kulübü'ndeki büyüklerinin elini öpmeye gelen çocuklar, çanta boyama etkinliği yaptı ve çeşitli oyunlar oynadı. Gün sonunda ise Saygınlar Kulübü üyeleri ve misafirlerin keyifli vakit geçirmesi için Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

 

SAĞLIKLA BAŞLADILAR, MÜZİKLE NOKTALADILAR
Program sabah saatlerinde sağlık taramasıyla başladı. Saygınlar Kulübü üyelerinin tansiyon ölçümleri yapıldı, ardından sağlıklı yaşam için egzersizler gerçekleştirildi. Gün boyunca çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiren kulüp üyeleri, finalde ise Saygınlar Kulübü Türk Halk Müziği korosunun sahneye çıkmasıyla unutulmaz anlar yaşadı. Dilden dile dolaşan türkülerle günü noktalayan üyeler, hem geçmişi hatırladı hem de dostluklarını pekiştirdi.

(Erkan ERENLER)

