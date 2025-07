Büyükşehir’in gözde merkezi 45 yıllık evli çifte ikinci bir yuva oldu

“SANKİ ONU EZELDEN BERİ TANIYORUM”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir süre önce İzmit’te hizmete sunduğu Saygınlar Kulübü, huzuru ve dostluğu bir araya getirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sosyal yaşamın kapılarını açıyor. Yıllarca ülkeye hizmet etmiş, emekli olmuş, çocuk yetiştirmiş insanların artık keyifli bir yaşam sürmesi için tasarlanan bu özel mekân, 45 yıllık evli Asiye ve Zeki Aygenç çiftinin adeta ikinci evi oldu. 1980 yılının aralık ayında görücü usulüyle hayatlarını birleştiren çiftin hikâyesi, film sahnelerini aratmayacak kadar içten. Zeki Amca, eşini ilk gördüğü anı şöyle anlatıyor; “Gördüğümde içimden bir ses ‘işte bu’ dedi. Sanki yıllardır tanıyorum gibiydim.” Bu sözler üzerine Asiye Teyze gülümseyerek, “O konuştu, ben dinledim. Ben konuştum, o dinledi. Her zaman birbirimize destek olduk. Bazen bolluk oldu, bazen yokluk. Ama hiçbir zaman yan yana durmaktan vazgeçmedik. Elimizden geldiğince ayakta durduk. 45 yıllık evliliğimizin sırrı, birbirimize her zaman saygı duymamızda gizliydi” dedi. Bugün 3 çocukları ve 4 torunları olan çift, hayatlarının her döneminde sabrı, sevgiyi ve sadakati temel ilke edinmiş.

“KEŞKE DAHA ÖNCE ÜYE OLSAYDIK”

Saygınlar Kulübü’ne 20 gün önce üye olan çift, kulüp için “Sanki evimiz gibi. Her gün gelmeye çalışıyoruz. Çay içiyoruz, etkinliklere katılıyoruz, geziyoruz. Yeni arkadaşlar edindik, onlarla sohbet ediyoruz. Kimi zaman onlar anlatıyor kimi zaman da biz. Evde geçmeyen zaman burada keyifle akıyor. Keşke ilk açıldığında üye olsaydık, nasip bu zamanaymış” ifadelerini kullandı. Saygınlar Kulübü’nün kendilerine bir ev olmasına dikkat çeken çift kısa sürede tesise büyük bir aidiyet duymuş.

“SANDALLARLA DENİZ KENARINDA DOLAŞIRDIK”

26 yılını İSU Genel Müdürlüğü’nde çalışarak geçiren 63 yaşındaki Zeki Aygenç, 2012 yılında emekli olmuş. Konuşmasında eski İzmit’i anlatan ve

Halkevi’ne denize direkt kıyı olduğu zamanlarda ailesiyle geldiğini belirten Zeki Amca, “Ben o zamanlar çocuktum, ailemle buraya çay içmeye gelirdik. Hatta denizden balıkları izler, sandallarla deniz kenarında dolaşırdık. Sonra buralar çok güzel bir altyapıyla dolduruldu. Bize kolaylık sağlayan yollar yapıldı. Büyükşehir’imizden Allah razı olsun, şimdi de aynı deniz manzarasına karşı yaşıtlarımla bizim için hazırlanmış bu yerde zaman geçirebiliyorum” dedi.

“TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını belirten çift, her konuşmasında Başkan Tahir Büyükakın’a da teşekkürlerini iletti. Geçtiğimiz gün Doğu Kışla’da gerçekleşen aşure etkinliğine katılan çift, Başkan Büyükakın’ı görünce çok memnun olduklarını belirterek, “Başkanımız geldi, bizlere aşure dağıttı. Bu küçük ama kıymetli dokunuşlar bizi çok mutlu ediyor” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine de değinen Asiye Teyze, “Tramvay sayesinde istediğimiz yere gidiyoruz. Yaşımızdan dolayı ücretsiz de biniyoruz. Her şey düşünülmüş. Bize üstü kapalı çok güzel bir pazar alanı da yapıldı. Buraya gelerek alışverişimizi de rahat rahat yapabiliyoruz. Başka bir yere gidince yine Kocaeli’mizi arıyoruz. Burası bizi çok mutlu ediyor” dedi.

SAYGINLAR BİR KULÜPTEN FAZLASI

Saygınlar Kulübü yalnızca bir sosyal tesis değil. Burada geçmişten bugüne uzanan hayat hikâyeleri buluşuyor, yeni dostluklar kuruluyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar kimi zaman arkadaşlarıyla kimi zaman da tek başlarına gelerek burada manzaranın tadını çıkarıyor. Aygenç çifti gibi nice üyeye sıcak bir yuva sunan bu tesis, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlıyor.



(Ömer İLGEÇ)