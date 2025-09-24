GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuk Kulüpleri’nde ‘Okula Merhaba’ etkinliği

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim alan Çayırovalı minikler ve velileri, ‘Okula Merhaba’ etkinliğinde bir araya geldi. Minik öğrenciler kendileri için hazırlanan aktivitelerde doyasıya eğlendi.

Çocuk Kulüpleri'nde ‘Okula Merhaba' etkinliği

24 Eylül 2025 Çarşamba 09:42

 ‘Eğitim Önceliğimiz Çocuklarımız Geleceğimiz’ anlayışıyla Çayırovalı çocukların ve gençlerin eğitimleri için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve bu doğrultuda da birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim alan minikler, uyum sürecinde birbirinden renkli etkinliklerle okul sürecine adapte oluyor. İlçedeki 9 mahalleye hizmet veren 8 çocuk kulübünde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da yüzlerce çocuk, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde çocuk kulüplerinin öğrencisi oldu. Okul öncesi eğitimlerini, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde alan ve gelecek eğitim yaşamlarına daha donanımlı, daha özgüvenli ve daha bilinçli bir şekilde hazırlanan Çayırovalı minikler, ‘Okula Merhaba’ etkinliğinde doyasıya eğlendi.

 

SÜRPRİZ ETKİNLİKLERLE EĞLENDİLER

İlk olarak Akse Hakcan Döven Çocuk Kulübü’nde gerçekleştirilen ‘Okula Merhaba’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, velileriyle birlikte eğlenen minik Çayırovalılar, burada yüz boyama, patlamış mısır, pamuk şeker, limonata, hatıra fotoğraf köşesi, sürpriz oyunlar ve aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Uyum sürecinde renkli etkinlikle ‘Okula Merhaba’ diyen minik öğrencilerin neşesi yüzlerinden okunurken, velileri ise programdan ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. 

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de Üstyapı Çalışmalarına Devam Gebze'de Üstyapı Çalışmalarına Devam
Nakil Ambulans sahillerdeki nöbetini tamamladı Nakil Ambulans sahillerdeki nöbetini tamamladı
Saygınlar Kulübü sosyal yaşamı canlandırıyor Saygınlar Kulübü sosyal yaşamı canlandırıyor
TEKNOFEST 2025’te Kocaeli rüzgârı esti TEKNOFEST 2025’te Kocaeli rüzgârı esti
Kocaeli Büyükşehir’in 800CK hattı yolcu rekoru kırdı Kocaeli Büyükşehir’in 800CK hattı yolcu rekoru...
Halk Üniversitesi KO-MEK’te yeni dönem başladı Halk Üniversitesi KO-MEK’te yeni dönem başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze'de Üstyapı Çalışmalarına Devam
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşıma nefes aldıracak projeleri birer birer hayata geçiriyor....

Haberi Oku