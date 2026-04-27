GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuklar kahraman da oldu aşçı da

Büyükşehir’in 23 Nisan Şenliği’nde yok yok!

27 Nisan 2026 Pazartesi 17:41

Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Şenliği, çocukların en keyifli anlarına sahne oldu. Kurulan etkinlik alanlarında bazı çocuklar aşçı önlüğü giyerek kendi kruvasanlarını süslerken, bazıları ise yaratıcı hayal güçlerini kullanarak kendi anahtarlıklarını yaptı. İtfaiye parkuru ise etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

EĞLENİP ÖĞRENDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı’nda kurduğu etkinlik alanı, hafta sonu dolup taşıyor. Büyükşehir’in çocuklara hem eğlence hem de deneyim kazandıran uygulamaları arasında yer alan itfaiye parkuru ise miniklerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Küçük kahramanlar parkurda görev alırken ortaya renkli ve heyecan dolu görüntüler çıktı.

PARKURDA HEYECAN DORUKTA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleritarafından hazırlanan özel parkur, gün boyunca çocukların en çok vakit geçirmek istediği alanlardan biri oldu. Farklı etaplardan oluşan parkurda minikler; denge, hız ve dikkat gerektiren görevleri büyük bir heyecanla tamamladı.

KRUVASAN YAPIP YEDİLER

Eğlenceyle öğrenmenin bir araya geldiği parkurda çocuklar, yangınla mücadeleye dair temel becerileri deneyimleyerek öğrendi. Her etabı başarıyla geçen minikler kendilerini gerçek birer itfaiyeci gibi hissederken, ortaya çıkan görüntüler şenliğin en heyecanlı anları arasında yer aldı. Yine etkinlik alanında bulunan Kruvasan Süsleme Atölyesi’nde ise çocuklar kendi kruvasanlarını ortaya çıkardı. Kendi keyiflerine ve zevklerine göre kruvasan tasarlayan minikler, daha sonra onları afiyetle yedi.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

