banner1195
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cumhuriyet coşkusu tüm Kocaeli’yi saracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılını iki özel konserle kutlayacak. 28 Ekim Salı akşamı Gebze’de başlayacak olan Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim Çarşamba akşamı İzmit’te sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir konseriyle doruğa ulaşacak.

Cumhuriyet coşkusu tüm Kocaeli'yi saracak

27 Ekim 2025 Pazartesi 09:39

 CUMHURİYET COŞKUSU GEBZE’DE BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 102’inci yaşını iki konserle taçlandıracak. Kutlamaların ilk durağı, 28 Ekim Salı akşamı Gebze olacak. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinin sahne alacağı konserde, pop müzikten memleket şarkılarına uzanan zengin bir repertuvar seslendirilecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konser saat 20.00’de başlayacak.

 

TUĞÇE KANDEMİR KOCAELİLİLERLE BULUŞACAK
Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim Çarşamba akşamı ise sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir, İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne alacak. Saat 20.00’de başlayacak konser, Kocaelililere unutulmaz bir Cumhuriyet coşkusu yaşatacak.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Körfezray Projesi’nde durmaksızın çalışmaya devam Körfezray Projesi’nde durmaksızın çalışmaya...
KO-MEK’ten gastronomi sektörüne katkı KO-MEK’ten gastronomi sektörüne katkı
Kocaeli, Cumhuriyet Koşusu’na akın etti Kocaeli, Cumhuriyet Koşusu’na akın etti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; Sadece fuar merkezi değil, yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın;...
Kocaeli Büyükşehir’den yeşil seferberlik; Kandıra Akçakese’ye 4.500 ağaçlık doğal orman Kocaeli Büyükşehir’den yeşil seferberlik; Kandıra...
Büyükakın’dan Çayırova’da projelere yakın takip Büyükakın’dan Çayırova’da projelere yakın...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Körfezray Projesi’nde durmaksızın çalışmaya...
Kocaeli’nin ulaşım geleceğini şekillendirecek Körfezray Metro Projesi’nde kazı çalışmaları planlandığı...

Haberi Oku