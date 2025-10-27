Cumhuriyet coşkusu tüm Kocaeli’yi saracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 102’inci yaşını iki konserle taçlandıracak. Kutlamaların ilk durağı, 28 Ekim Salı akşamı Gebze olacak. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinin sahne alacağı konserde, pop müzikten memleket şarkılarına uzanan zengin bir repertuvar seslendirilecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konser saat 20.00’de başlayacak.
TUĞÇE KANDEMİR KOCAELİLİLERLE BULUŞACAK
Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim Çarşamba akşamı ise sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir, İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne alacak. Saat 20.00’de başlayacak konser, Kocaelililere unutulmaz bir Cumhuriyet coşkusu yaşatacak.
(Erkan ERENLER)