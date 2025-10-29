“Cumhuriyet mirasını onurla taşımaya devam edeceğiz”

DÜNYAYA VERİLMİŞ EN NET MESAJ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mesajında Cumhuriyet’in aziz milletimizin kalbinde atmaya devam eden en güçlü yemin, en köklü karar olduğunu dile getirdi, “O, bin yıllık bir yürüyüşün, Malazgirt’ten Sakarya’ya, Çanakkale’den Dumlupınar’a uzanan; imanla, fedakarlıkla yoğrulmuş destanıdır” dedi. Cumhuriyet’in ilanının tüm dünyaya bağımsızlığımızın en net mesajı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın şu ifadeleri kullandı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aziz milletimiz ile 29 Ekim 1923’te maziden atiye uzanan kutsal bir emaneti yeniden şahlandırdı. O gün nasıl ki bu millet ‘Ya istiklâl ya ölüm!’ diyerek ayağa kalktıysa, bugün de aynı ruhla dimdik ayakta durmaktadır.”

BİLGİ, BİLİM, ÜRETİM VE ADALET

“Bugün dünya, yeniden büyük bir sınavdan geçiyor. Zulmün hüküm sürdüğü, adaletin yitirildiği, masumların can verdiği bir çağda; Cumhuriyetimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizler, bu milletin vicdanı diri, yüreği vatan sevgisiyle dolu evlatları olarak; Cumhuriyetin hem mirasçıları hem de taşıyıcıları olacağız. Kocaeli olarak, bu şuuru şehrimize işliyor, yaptığımız her hizmete bu bilinci nakşediyoruz. Ecdadımızın kanıyla, canıyla kurduğu aziz vatanı, bizler de bilgiyle, bilimle, üretimle ve adaletle geleceğe taşıyacağız.”

BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞEREFTİR

“Cumhuriyetimizin 102. yılında; mazimizden aldığımız ilhamla, yarınlarımızı daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 102.yılı kutlu olsun.”



(Emre KAHRAMAN)