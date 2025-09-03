GENEL:
D-130’da yeni dönem sorunsuz başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele Kavşağı’nda yürüttüğü proje kapsamında uygulamaya konulan ağır vasıta giriş yasağı, beklenen etkiyi gösterdi. Yoğun saatlerde D-130’daki ağır vasıta trafiği biterken, yetkililer yeni düzenin sorunsuz ilerlemesinin, sürücülerin kurallara uyması, vatandaşların toplu taşıma araçlarına ve özellikle deniz ulaşımına yönelmesiyle daha mümkün olacağını belirtti.

03 Eylül 2025 Çarşamba 09:45

 TIR VE KAMYONLARA GİRİŞ YASAĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, çalışmalarına başladığı Başiskele Kavşağı Koridor Projesi hızlı bir şekilde ilerliyor. Proje kapsamında, hem D-130 Karayolu’ndaki trafiği azaltmak hem de vatandaşları toplu taşımaya yönlendirmek amacıyla bir dizi önlemler alındı. O önlemlerden ilki olan D-130’a kamyon ve tır gibi ağır vasıtaların giriş yasağı, 1 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. D-130’un Yeniköy-Yuvacık Kavşağı arasındaki bölümünü kapsayan yasak, trafiğin yoğun olduğu 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatleri arasında uygulanıyor. İki gündür yaşananlar, alınan bu önlemin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Çünkü önlemler sadece D-130’daki ağır vasıta trafiğini bitirmekle kalmadı trafik yoğunluğunu azaltırken, kavşak projesi çalışmalarının da sekteye uğramamasını sağladı.

 

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Büyükşehir Belediyesi, yasağa uyumun sağlanması için kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası yürüttü. D-100 Karayolu Eski Cezaevi mevkii, MOBESKO, Yalova Yolu Sanayi Batı Girişi, D-130 İhsaniye ve Ereğli mevkiindeki billboardlara yasakla ilgili uyarı afişleri asıldı. Bu afişler yasak kalkana kadar yerinde kalacak. Öte yandan, nakliye kooperatifleri ile koordinasyon sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Video Mesaj Sistemi (VMS) ve SMS aracılığıyla ağır vasıta sürücülerini bilgilendirdi. Yasak saatlerinde kurallara uymayan araçlar, D-130’un iki tarafında konuşlandırılan ekipler tarafından tespit edilerek, Hayat Kimya Fabrikası’nın yanındaki 20 dönümlük özel park alanına yönlendirildi. Bu alan, sürücüler için yeniden düzenlendi ve yasak saatlerinde araçların burada beklemesi sağlandı.

(Erkan ERENLER)

