GENEL:
Deniz ve Sahiller Pırıl Pırıl

Kocaeli’yi daha sağlıklı bir geleceğe taşımak adına altyapı ve çevre projelerine öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesinde yer alan Diriliş Koyu ve Uzunkum sahilinde kıyı temizliği çalışması yapıldı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:26

 KIYI TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI SÜREKLİ YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla çevre koruma çalışmalarını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kandıra ilçesinde yer alan Diriliş Koyu ve Uzunkum sahilinde yıl boyunca düzenli olarak kıyı temizlik etkinlikleri gerçekleştiriyor. Etkinlik kapsamında atıkların deniz ortamına karışarak deniz ekosistemine zarar vermesinin önüne geçen katılımcılar hep birlikte doğaya nefes oluyor.

 

ATIKLAR AYRIŞTIRILIYOR, VERİLER RAPORLANIYOR

Avrupa Çevre Ajansı tarafından başlatılan ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile yürütülen Deniz Çöpleri İzleme Programı 2025 yılı 1. ve 2. dönem deniz çöpleri izleme çalışması Diriliş Koyu ve Uzunkum sahilinde sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin katılımlarıyla tamamlandı. Etkinlikler kapsamında toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak sayısal olarak kayıt altına alınıyor. Elde edilen veriler ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’na (TÜRÇEV) iletiliyor ve buradan da Avrupa Çevre Ajansı’na (AÇA) gönderiliyor.

 

FARKINDALIK, TANITIM VE EKOSİSTEM BİR ARADA

Kıyı temizlik çalışmaları yalnızca çevrenin temizlenmesine değil, aynı zamanda deniz çöpleri konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmasına da katkı sağlıyor. Bu etkinlikler, Kandıra ilçesi ve sahillerinin tanıtımına destek olurken, bölge halkı ve ziyaretçilerin çevreye karşı duyarlılığını artırıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile gerçekleşen etkinlik sonucunda deniz ve kıyı ekosisteminin korunmasının yanında plajlar temizlenerek atıklar ayrıştırılıyor. Türkiye’nin çevre performansına katkı sağlayan Büyükşehir, deniz çöplerine karşı oluşturduğu farkındalık çalışmalarına yıl boyunca sürekli devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

Anahtar Kelimeler
