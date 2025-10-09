GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ezeli rekabet Kitap Fuarı’na taşındı

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında açılan sahafların stantları, Türk futbolunun asırlık ezeli rekabetine de şahitlik ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon arasında yıllardan süre gelen ezeli rekabetin tarihi fotoğrafları ve afişleri sahafların stantlarında yer alıyor.

Ezeli rekabet Kitap Fuarı'na taşındı

09 Ekim 2025 Perşembe 09:30

 EZELİ REKABET STANTLARDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl kitapların yanı sıra renkli stantlarıyla da dikkat çekiyor. Çocukların en çok uğradığı bölümlerden biri ise futbolcu posterleri ve koleksiyon kartlarının satıldığı stant oldu. Minik ziyaretçiler, sevdikleri futbolcuların posterlerini alabilmek için stantta koştu. Özellikle dünya çapında tanınan yıldız oyuncuların posterleri fuar boyunca stantlarda yer alacak. Bazı çocuklar ise posterlerin yanı sıra futbolcu kartlarını biriktirmek için alışveriş yaptı.

 

UNUTULMAZ BİR FUAR DENEYİMİ

Fuarda çocukların ilgisinin yalnızca kitaplarla sınırlı kalmaması ve farklı alanlara yönelik stantların da büyük ilgi görmesi dikkat çekti. Futbol sevgisini posterlerle yaşayan minikler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de unutulmaz bir fuar deneyimi yaşadı.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Batı, Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Süper Beyin Teorisi’ni” anlattı Batı, Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Süper Beyin...
Büyükşehir’in tohum desteğine yoğun ilgi Büyükşehir’in tohum desteğine yoğun ilgi
Mahir Ünal: Gerçeklik yoksa anlam da yoktur Mahir Ünal: Gerçeklik yoksa anlam da yoktur
Yabancı: Bırak bazı insanlar seni sevmesin Yabancı: Bırak bazı insanlar seni sevmesin
Gebze’de Tesisat Alanında Güvenin Adı: Artı Çözüm Tesisat Gebze’de Tesisat Alanında Güvenin Adı: Artı...
Dev köstebeklerden 2’sinin daha montajı başladı Dev köstebeklerden 2’sinin daha montajı başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Batı, Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Süper Beyin...
Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonluğunda gerçekleşen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, birbirinden...

Haberi Oku