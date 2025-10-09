Ezeli rekabet Kitap Fuarı’na taşındı

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında açılan sahafların stantları, Türk futbolunun asırlık ezeli rekabetine de şahitlik ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon arasında yıllardan süre gelen ezeli rekabetin tarihi fotoğrafları ve afişleri sahafların stantlarında yer alıyor.

EZELİ REKABET STANTLARDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl kitapların yanı sıra renkli stantlarıyla da dikkat çekiyor. Çocukların en çok uğradığı bölümlerden biri ise futbolcu posterleri ve koleksiyon kartlarının satıldığı stant oldu. Minik ziyaretçiler, sevdikleri futbolcuların posterlerini alabilmek için stantta koştu. Özellikle dünya çapında tanınan yıldız oyuncuların posterleri fuar boyunca stantlarda yer alacak. Bazı çocuklar ise posterlerin yanı sıra futbolcu kartlarını biriktirmek için alışveriş yaptı.

UNUTULMAZ BİR FUAR DENEYİMİ

Fuarda çocukların ilgisinin yalnızca kitaplarla sınırlı kalmaması ve farklı alanlara yönelik stantların da büyük ilgi görmesi dikkat çekti. Futbol sevgisini posterlerle yaşayan minikler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de unutulmaz bir fuar deneyimi yaşadı.



(Emre KAHRAMAN)