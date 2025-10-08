GENEL:
Fenomen Doğancan Özadlı Kitap Fuarı’nı salladı

Ünlü fenomen Doğancan Özadlı, Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda sevenleriyle bir araya geldi. Çocukların ebeveynleriyle katıldığı söyleşi yoğun ilgiden dolayı açık alanda gerçekleştirildi.

08 Ekim 2025 Çarşamba 10:04

 “İYİ Kİ BU İŞE GÖNÜL VERMİŞİM”

Küçük yaşlardaki hayranlarının doldurduğu alanda fenomenliğe nasıl başladığını anlatan Doğancan Özadlı, “İlk zamanlarda büyük cesaretim yoktu. Bugünlere gelene kadar maç sundum, at yarışı sundum, magazin programı sundum. Böyle programlar yapa yapa şimdiki yayın formatına geldik. İstanbul’da 4 vesaitle radyoya gidiyordum. Sokakta haytalık yapacağıma iyi ki de bu işe gönül vermişim. Böylece sizin gibi değerli dinleyicilerimle buluşuyorum” dedi.

 

“SİZLERLE GÜÇLÜ BİR BAĞ KURDUK”

Radyoda sunuculuk yaparken yaşadığı anıları da paylaşan Doğancan Özadlı, “Çok acayip hikâyeler biriktirdim. Beni bu kadar sevip buralara kadar geldiyseniz demek ki sizlere bir şeyler verebilmişim. Her zaman samimiyeti yakalayamadığımız insanlar da oldu. İzler hissettiğimiz şeyleri konuştuğumuz için anlaşıyoruz. Kendime hayrım yok ama radyo vasıtasıyla birçok dinleyicimi evlendirdim. Eğer bir gün işimle alakalı kitap yazma cesaretinde bulunursam meslek hayatımda unutamadığım anılarımı yazacağım” diyerek, radyoda dinleyici ve sunucu arasında güzel bir bağ kurulduğunu ifade etti.

 

“BÜYÜKŞEHİR RADYO AKADEMİSİ İLE HARİKA BİR İŞ YAPIYOR”

Katılımcılara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kuracağı Medya Akademisi’ne atıfta bulunan Özadlı, “Kocaeli Belediyesi, yakın bir zamanda Radyo Akademisi gibi harika bir iş başlatıyor. Daha önce böyle bir projenin içinde yer almıştım. Şimdi Kocaeli bünyesinde böyle güzel bir projede ben de öğretici olacağım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni takipte kalın, radyo akademisine katılın. Edindiğiniz tecrübelerle başka yerlerde çalışabilirsiniz. Hiç olmazsa deneyim elde edersiniz. Kocaeli’de yaşayan insanlar için harika bir fırsat” dedi.

 

HAYRANLARI PİŞMANİYE VE KOCAELİSPOR ATKISI HEDİYE ETTİ

Küçük hayranlarının pişmaniye ve Kocaelispor atkısı da hediye ettiği Doğancan Özadlı, programın devamında sevenleriyle sohbet etti. Mikrofonu katılımcılara uzatan Özadlı, onların da küçük hikâyelerini dinledi. Kocaeli Kitap Fuarı’nı öven Özadlı, “Bu fuara birçok kıymetli isim geliyor. 12’sine kadar çok güzel etkinlikler var. Her yaştan insan fuarda. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hepinizin ayağına sağlık, iyi ki geldiniz. Sizi çok seviyorum. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere” diyerek sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi.

(Ömer İLGEÇ)

