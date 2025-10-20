FINDIK DÜŞMANI KOKARCALAR KORKSUN

Gebzeli iş insanı Adnan Sak, fındık tarımının en büyük düşmanı olan kahverengi kokarca böceğini (Halyomorpha halys) öldüren ilaç formülünü bulduğunu açıkladı.

İKTAV Araştırma Merkezi (www.iktav.com) vakfı kütüphanesini ziyaret eden Adnan Sak, gazetemizin kurucusu ve TGRT TV Devri Alem Belgesel Programı Yönetmeni İsmail Kahraman ile bir araya gelerek Kafkas Cephesi Harşit Zaferi üzerine belgesel söyleşisi gerçekleştirdi.

Sak, bir grup bilim insanıyla birlikte, dünya markası Türk fındığının en büyük düşmanı kokarca böceğini yok eden haşere ilacı üzerinde çalıştıklarını ve sadece kokarca böceğini hedef alan formülü bulduklarını duyurdu.

Adnan Sak beye ziyaret ve verdiği bilgi için Gebze gazetesi ve Devri Alem Belgesel TV Programı olarak belgesel fındık tadında teşekkür eder, başarılar dileriz.

ADNAN SAK’TAN KAHVERENGİ KOKARCA'YA KARŞI DEVRİM: DOTAİL FORMÜLÜ

Adnan Sak’ın gazetemize yaptığı açıklamada, ürünün adı "DOTAİL" olarak belirtildi. Mevcut kimyasal ve biyolojik yöntemlerin yetersiz kaldığı, yayılmanın durdurulamadığı ve kullanılan zirai ilaçların faydalı ekosisteme zarar verdiği bir dönemde, bilim ve doğayı birleştiren çığır açıcı bir çözüm olarak lanse edilen DOTAİL, binlerce Kokarca üzerinde yapılan detaylı bilimsel çalışmalarla gen haritası çıkarılarak geliştirildi. Bu sayede zararlının genetik zafiyetlerini hedef alan, sıfır kimyasal içeren ve türe özgü etki gösteren bir formülasyona ulaşıldığı belirtildi.

DOTAİL’İN ÇIĞIR AÇAN İKİ FORMÜLÜ:

DOTAİL, zararlının tüm yaşam döngüsünde ve istila ettiği her alanda tam kontrol sağlamak üzere iki ayrı formülasyonda sunuluyor:

EV İÇİ VE KIŞLAK FORMÜLASYONU (İNSAN SAĞLIĞINA %100 GÜVENLİ): Kış aylarında ev, depo ve yaşam alanlarını istila eden Kokarca’ya karşı geliştirilmiştir.

Sıfır Yan Etki: Toksik veya uçucu kimyasallar içermez. İnsanlar, çocuklar ve evcil hayvanlar için tamamen güvenlidir.

Yaşam Kalitesi: Koku, kalıntı veya havalandırma zorunluluğu yaratmaz. TARIM VE ARAZİ FORMÜLASYONU (EKOLOJİK DENGE SÖZÜ): Tarım alanları ve fındıklıklar gibi arazilerdeki yoğun popülasyonu kontrol etmek için tasarlanmıştır.

Tür Spesifik Etki: Kokarca'nın gen haritasından tespit edilen kritik biyolojik hedeflere kilitlenir. Arılar, Samuray Arıları, uğur böcekleri gibi faydalı böceklere zarar vermez.

Bitki Sağlığı Garantisi: Bitkilere kimyasal kalıntı bırakmaz, aksine doğal içeriği sayesinde ürün kalitesini ve verimliliğini artırır.

DOTAİL'İN BİLİMSEL SIRRI:

DOTAİL'in başarısının Kokarca'nın gen haritasından tespit edilen kritik enzime, tıpkı bir anahtarın kilide oturması gibi bağlanması olduğu belirtiliyor. Bu hassas bağlanma, böceğin sindirimini, sinir sistemini veya üreme yeteneğini felç ederek hızlı ve kesin sonuç sağlıyor.

BELGESEL BİLGİSİ: VATAN YAHUT FINDIK

Adnan Sak'ın ziyaret ettiği gazeteci-yönetmen İsmail Kahraman'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, fındığın stratejik önemini anlatan Vatan Yahut Fındık belgeseli hakkında bilgiler:

Belgesel, Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi Harşit Savunması’nda yaşanmış gerçek hayat hikâyelerinden esinlenilerek hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle çekilen belgeselin gala gösterimleri Giresun, Ankara ve İstanbul’da büyük ilgi gördü.

Belgeselin arka plan çekimleri ve araştırmaları www.vatanyahutfindik.com adlı web sayfasında kamuoyu ile paylaşıldı. Belgeselde kullanılan kaynak kitap ve belgeler, Gebze’de kurulan Özel İlim Kültür Ve Tarih Araştırmaları Merkezi kütüphanesinde araştırmacılara sunuldu.

Neden Vatan Yahut Fındık?

Belgeselin adı, Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre eserinden esinlenerek, fındığın vatan savunmasındaki stratejik yeri ve önemi vurgulanmak için verildi. İsmail Kahraman, bu adı seçme gerekçelerini şöyle açıkladı:

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin vatan yapılmasında fındığın çok önemli yeri olması.

1917'de Kafkas Cephesi Harşit Savunması’nda cepheye silah ve erzak (10 milyon 95 bin kg fındık) alınmasında kullanılması.

Yüz yıl sonra, 2017'de Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlere çerez olarak dağıtılması.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra Düyûn-ı Umûmiye borçlarının ödenmesinde fındık dış satımından elde edilen döviz gelirinin önemli yer tutması.

Ülkenin ekonomik bağımsızlığı ve vatan savunmasına döviz geliriyle katkı sağlaması.

Fındık bahçeleri ve ocaklarının, %80 eğimli vatan toprağını heyelan ve erozyondan koruması.

Ocak kültüründe fındık ocağının kutsal aile ocakları gibi görülmesi.

Fındık sayesinde gurbette yaşayan üreticilerin ata dede mezarlarının bulunduğu köylere gelerek evlerin ocaklarını tüttürmesi.

Belgeselin çekim süreci gönüllülük esasıyla ve imece usulüyle gerçekleşti. Yapımcı ve yönetmen İsmail Kahraman, belgeseli "adı kutsal vatan adı ile birlikte söylenen ana vatanımızın direği, kutsal evimizin ocaklarını tutuşturup bacalarını tüttüren fındık bahçelerinin tüm külfetini çeken analara armağan ettiğini" sözlerine ekledi.



