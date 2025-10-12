GENEL:
Futbol da şiir de Kitap Fuarı’nda konuşuluyor

7’den 70’e herkesi kucaklayan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda futboldan şiire her şey konuşuluyor. Bu kapsamda Karamürsel Alp Salonu’nda yazar Bülent Uslu, Beşiktaş’ı konuşurken, İranlı Şair Dr. Behruz Dijurian ise şiirin geçmişini anlattı.

12 Ekim 2025 Pazar 11:21

 “SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER”

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yayınevlerini okuyucularla buluşturan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, soğuk ve yağışlı havaya rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. 4 Ekim’den bu yana şairler, yazarlar, ünlüler, siyasi isimler ve fenomenleri ağırlayan Kitap Fuarı, okurların ilgi duydukları alanlarda söyleşilere de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Karamürsel Alp Salonu’nda önce futbol sonra şiir konuşuldu.

 

“SÜLEYMAN SEBA’YI ARIYORUZ”

“Efsane 2020-2021 Beşiktaş Şampiyonluğu” isimli kitabın yazarı Bülent Uslu, Beşiktaş taraftarı ile bir araya geldi. Yazar Ömer Fikret Şen moderatörlüğünde okurlarıyla Beşiktaş’ı konuşan Uslu, “Sıra dışı olduğumuzu düşünüyorum. Söylenmeyen şeyleri söylüyoruz. Son yıllardaki başarısızlığımız tesadüf değil. 2020-2021 sezonu şampiyonluğumuzdan dolayı cezalandırılıyoruz. İyi oynayan futbolcuları birer birer gönderiyoruz. Süleyman Seba döneminde başkan istemediği sürece hiçbir futbolcu gidemezdi. Bu başka hiçbir camiada yoktu” dedi.

 

“EDEBİYAT BİR ÜLKENİN DİREĞİDİR”

Yazar Bülent Uslu’nun ardından Karamürsel Alp Salonu’nda okurlarıyla buluşan İranlı Şair Dr. Behruz Dijurian, İran’ın şiir geçmişini konuştu. Dr. Dijurian, “İki satır yazan şair olduğunu söyler. Ama şair olmak o kadar kolay bir şey değildir. 14. yüzyıl evvel şiirin en verimli olduğu dönemdir. Bir ülkenin dili onun edebiyatıdır. Edebiyat da o ülkenin temeli ve direğidir. Darvin der ki; sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir. Uçamayanlar toplumlar ise tavuk gibi toplumlardır. Sanat bir toplumun bana göre aynısıdır” diye konuştu.

(Erkan ERENLER)

