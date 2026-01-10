GENEL:
Gebze Basın Tarihi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Gebze Belediyesi tarafından Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen Gebze Basın Tarihi Sergisi, Gebze Sanat Galerisi’nde ziyaretçilere açıldı. Kentin basın geçmişine ışık tutan arşivler, fotoğraflar ve yayınların yer aldığı sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

10 Ocak 2026 Cumartesi 09:42

 Serginin açılış programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Erol Polat ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Başkan Büyükgöz: “Kent Müzesi Gebze İçin Bir İhtiyaç”

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, basının toplumsal hafızanın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Serginin bu yönüyle büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Başkan Büyükgöz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sergiyle hem gazeteciliğin önemine dikkat çekiyor hem de Gebze’nin basın geçmişini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz.”

Başkan Büyükgöz, konuşmasının devamında Gebze Kent Müzesi’nin gerekliliğine de değinerek, bu yöndeki çalışmaların hayata geçirileceğini belirtti.

Emeği Geçenlere Teşekkür

Başkan Büyükgöz, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür ederek, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun ve yönetimine, Araştırmacı-Gazeteci İsmail Kahraman’a ve koleksiyonundaki nadide eserleri sergiyle buluşturan Koleksiyoner Mehmet Ada’ya şükranlarını sundu.

Basın Tarihine Saygı

Gebze’nin yerel basın tarihini yansıtan fotoğraflar, arşiv belgeleri ve yayınların yer aldığı sergi; gazetecilik mesleğinin geçmişten günümüze gelişimini gözler önüne seriyor. Gebze Basın Tarihi Sergisi, 10–12 Ocak tarihleri arasında Gebze Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.


(Erkan ERENLER)

