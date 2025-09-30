banner1192
GENEL:
Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi Projesi ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatan için canlarını ortaya koyan şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize duyulan minnetin simgesi olacak bir projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda Gebze Millet Bahçesi içerisinde hizmete girecek olan Şehit Yakınları ve Gazi Evi’nin inşasına başlandı.

30 Eylül 2025 Salı 09:39

 BÜYÜKŞEHİR’DEN VEFA PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de şehit yakınları ve gaziler için yepyeni bir sosyal tesis projesi inşa ediyor. Projede temel atma çalışmaları tamamlandı, kolon imalatına geçildi. “Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi Projesi” hizmete girdiğinde vatandaşlar ve aileleri burada keyifle vakit geçirebilecek.

 

2 BİN 674 M2’LİK ALANDA İNŞA EDİLİYOR
Toplam 2 bin 674 metrekare proje alanı üzerinde inşa edilen yapının 300 metrekarelik kısmı betonarme bina olacak. Proje kapsamında ayrıca 25 araçlık engelsiz otopark, 800 metrekarelik yeşil alan ve 300 metrekarelik sert zemin düzenlemesi yer alacak.

 

KONFERANS SALONU VE MESCİT YER ALACAK
Şehit Yakınları ve Gazi Evi içerisinde 64 kişilik modern bir konferans salonunun yanı sıra kadın ve erkekler için ayrı mescitler bulunacak. Temel betonu atılan binada kolon dikme çalışmalarına hızla devam ediliyor. Bu özel proje, şehit aileleri ve gazilerin sosyal buluşma noktası olmasının yanı sıra, gelecek nesillere de milli değerlerimizi yaşatma misyonu üstlenecek.

(Ömer İLGEÇ)

