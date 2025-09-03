GEBZE TİCARET ODASI VE KOCAELİ BAROSU’NDAN DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Etkinlikte konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

, barışın sadece savaşsızlık değil; adaletin, özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin hâkim olduğu bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

Aslantaş konuşmasında şunları söyledi:

“Barış olmadan hiçbir kazanımın, hiçbir başarının, hiçbir değerin kalıcı olmayacağı açıktır. Ne yazık ki bugün dünyanın birçok bölgesinde savaşlar, çatışmalar ve insani dramlar yaşanıyor. Özellikle Filistin ve Gazze’de masum insanların yitip giden hayatları hepimizin yüreğini derinden yaralıyor. Aynı şekilde Doğu Türkistan’da yaşanan baskı ve zulümler ile Ukrayna’da devam eden savaş, insanlığın ortak vicdanını sarsmaktadır.

Tarih boyunca güç toplumlar arasında el değiştirmiştir. Ancak güç, medeniyet üretemeyen toplumların eline geçtiğinde dünya hep kan ve gözyaşına boğulmuştur. Bugün de görüyoruz ki, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyaya düzen vermek üzere kurulan Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumlar sınıfta kalmış, krizler karşısında yetersiz kalmıştır.

Haliyle yapmamız gereken şudur kıymetli hemşehrilerim: Çalışmak zorundayız. Çalışmadan güçlü olmanın imkânı yoktur. Güçlü olmadan da savaşları ve zulümleri durdurma ihtimali yoktur. Eğer çalışırsak, bizler gibi medeniyet üreten toplumlar güçlenecek; ancak medeniyet üreten toplumlar savaşı, kanı ve gözyaşını durdurabilecektir.

Bugün burada hep birlikte verdiğimiz sessizlik mesajı, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların sesi olacak; barışın en güçlü haykırışı olacaktır.”

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar ise konuşmasında,

“Her savaşta ilk düşen, insanlığın onurudur” ifadelerini kullandı.

Gebze Ticaret Odası, iş dünyasında olduğu gibi toplum hayatında da barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın en büyük güç olduğunu vurgularken; Kocaeli Barosu ile düzenlenen bu anlamlı etkinlik katılımcılardan büyük ilgi gördü.



(Erkan ERENLER)