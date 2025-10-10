GEBZE TİCARET ODASI’NDAN E-İHRACATTA YENİ UFUKLAR: ALIBABA.COM İŞ BİRLİĞİNDE SEMİNER

Açılış konuşmasını yapan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş , e-ihracatın günümüz ticaretinin en dinamik alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek dijital dönüşümün iş dünyası için sunduğu fırsatlara vurgu yaptı. Başkan Aslantaş konuşmasında şunları ifade etti:

“Artık ihracat yalnızca fiziksel sınırlar üzerinden değil, dijital kanallar aracılığıyla da şekilleniyor. Biz de Oda olarak, üyelerimizin bu dönüşüme ayak uydurmaları, yeni pazarlara erişmeleri ve küresel rekabet güçlerini artırmaları için eğitim, seminer ve iş birliği programları düzenliyoruz. Üyelerimizin bilgiyle güçlenmesi, bölgemizin ekonomik potansiyelini de daha ileriye taşıyor. Bu anlayışla, TOBB’a bağlı Odalar ve Borsalar arasında en fazla eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenleyen kurumlardan biri olmaktan gurur duyuyoruz.”

Seminerde, Alibaba.com İş Geliştirme Yöneticisi Mehmet Burak Türkan ve Alibaba.com Pazarlama Müdürü Sezen Hüseyinoğlu, Türkiye’nin e-ihracat potansiyeli, öne çıkan sektörler ve dijital ticaretin sunduğu fırsatlar hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Katılımcılara, 190’dan fazla ülke ve 47 milyon aktif alıcıya ulaşma imkânı sunan Alibaba.com’un Türk ihracatçıları için stratejik bir platform olduğunun altı çizildi.

Türkan konuşmasında, “Bu kadar net hedefler koyarak böyle güçlü bir başlangıç yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Abdurrahman Aslantaş’a teşekkür ederim. Bu bizim için de ilk ve çok değerli bir deneyim oldu.” ifadelerini kullandı.

Seminerde ayrıca, Alibaba.com üzerinde başarılı mağaza yönetimi, ürün listeleme stratejileri ve dijital pazarlama yöntemleri üzerine uygulamalı örnekler paylaşıldı. Katılımcılar, platform üzerinden küresel alıcılarla buluşmanın yolları konusunda güncel bilgiler edindi.

Dijital platformlarda var olmanın markaların küresel pazarlarda görünürlüğünü artırmadaki önemine değinilen program, interaktif soru-cevap oturumunun ardından sona erdi.





(Ömer İLGEÇ)