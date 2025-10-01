GEBZE TİCARET ODASI’NDAN EĞİTİM, SAĞLIK VE TİCARETTE GÜÇLÜ ADIMLAR

Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) Eylül Ayı Müşterek Meslek Komite ve Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş oda faaliyetleriyle ilgili meclis ve meslek komite üyelerini bilgilendirdi. Toplantının konukları arasında 42 Kocaeli Okulu Direktörü Osman Melih Gökçe, Zeyexpo Fuarcılık Kurucu Ortakları Eylül İngin ve Zeynep Tamtabak yer aldı.

Başkan Aslantaş’ın gündem mesajı

Toplantının açılışında konuşan Başkan Aslantaş, Oda çalışmalarının üç temel eksen etrafında şekillendiğini belirtti:

1. Nitelikli iş gücü yetiştirilmesi

2. Dijital dönüşüm ve verimlilik

3. Uluslararası ticaret ve ihracatın artırılması

“Aslında attığımız her adım bu üç başlık etrafında şekilleniyor. Eğitimde yatırımlarımızı tamamlıyoruz, verimlilik ve dijitalleşme ile işletmelerimizi güçlendiriyoruz, fuarlar ve iş birlikleriyle uluslararası alanda daha görünür hale geliyoruz.” dedi.

Eğitim ve insan kaynağı projeleri

• Mesleki ve Teknik Eğitim Atölye Binası: Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı devam eden atölye binasında sona yaklaşıldı.

• Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM): Kapasite yetersizliği nedeniyle çözüm önerileri İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile paylaşıldı.

· Çayırova E-Sınav Merkezi: Resmî sınavların ilçe dışına çıkmadan yapılmasına imkân tanıyacak merkez kısa süre içinde hizmet verecek.

Sağlık altyapısında yeni adımlar

• Çayırova Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi: 7 hekim kapasiteli merkez, ekim ayında hizmete açılacak.

• Darıca Diş Protez Laboratuvarı: Modern altyapısıyla hem sağlık hizmetlerine hem de istihdama katkı sağlayacak.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik

• Dijital Dönüşüm Check-Up: MARKA iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, kapsamı genişletilerek yeniden uygulanacak.

• Yalın Dönüşüm Projesi: İşletmelerde israfın azaltılması ve verimlilik artışı hedefleniyor.

• 10. Verimlilik Masası Zirvesi: 9–11 Eylül’de Bilişim Vadisi’nde düzenlenen etkinlikte en güncel teknolojiler tanıtıldı.

• Karbon Ayak İzi Ölçümü: GTO, sürdürülebilirlik kapsamında kurumsal karbon ayak izini hesaplamaya başladı.

İhracat ve uluslararası işbirlikleri

• İhracat: 2025’in ilk 8 ayında Türkiye’nin ihracatı %4,3 artarak 178,1 milyar dolara ulaştı.

• Fuar Destekleri: Üyelere ücretsiz servis, KOSGEB teşvikleri, danışmanlık ve kolektif katılım desteği sağlanıyor.

• Bosna Hersek: İş insanlarıyla yapılan görüşmelerde karşılıklı ticaret fırsatları değerlendirildi.

• Tedarikçi Buluşmaları sıradan bir organizasyon değil; yerelden ulusala, ulusaldan küresele uzanan bir ticaret köprüsüdür. Her buluşmada büyük alıcılarla üreticilerimizi aynı masada bir araya getiriyoruz. O masalarda atılan her imza, verilen her kartvizit; Bir siparişin tohumu, Bir tedarik zincirinin halkası, Bir ihracat yolculuğunun ilk adımı oluyor.

Biz bu adımları atarken yalnızca elimizi değil, tüm irademizi ve kararlılığımızı taşın altına koyduk. Çünkü biliyoruz ki; yerel kalkınma sağlam iş bağlarıyla başlar. Tedarikçi Buluşmaları sayesinde üyelerimiz ürünlerini ve hizmetlerini tanıttı, iş dünyasında yeni köprüler kurdu. Birçok firma yalnızca mevcut ilişkilerini pekiştirmedi; aynı zamanda yeni ortaklıkların kapısını araladı.

Spor ve toplumsal dayanışma

Toplantıda Gebzespor da gündeme geldi. Başkan Aslantaş, “Gebzespor’a sahip çıkmak, Gebze’ye ve geleceğimize sahip çıkmaktır.” diyerek tüm kenti kulübün yanında olmaya davet etti.

Yaklaşan etkinlikler

• 2 Ekim: TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı (çevrim içi)

• 3 Ekim: Endüstride Yapay Zekâ Konferansı (MMO Gebze iş birliğiyle)

• 7 Ekim: E-İhracat Semineri (Alibaba.com iş birliğiyle, GTO Meclis Salonu)

• 14 Ekim: Rusya’ya E-İhracat İpuçları Semineri (GTO Meclis Salonu)



(Erkan ERENLER)